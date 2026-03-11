¿Cómo hacer un cambio generacional en Costa Rica? Así responde Fernando Bocha Batista, nuevo seleccionador

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, entregó la camisa de la Selección de Costa Rica a Fernando Batista, esto el 2 de marzo en su presentación.

El seleccionador de Costa Rica, Fernando Batista, brindó una entrevista al departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) en la que dio a conocer cómo pretende realizar el cambio generacional del plantel patrio, proceso que debería llevar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Como parte de las preguntas que respondió el argentino estuvo: ¿cómo hacer un cambio generacional? Sobre todo porque Batista lideró un proceso con Selección de Argentina entre 2017 y 2020, el cual aportó futbolistas a la selección albiceleste que ganó la Copa Mundial de la FIFA 2022.

“Es paulatino y de a poco. Es importante hacerlo porque las generaciones van pasando, pero no hay que hacerlo de golpe, porque hay que proteger al jugador joven. Para que el jugador joven llegue a ser lo que se pretende necesita tiempo; esto no es de golpe”, reflexionó.

Con esta respuesta se puede pensar que Batista tendrá entre los jugadores a tomar en cuenta con la Nacional a futbolistas de experiencia como Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas.

Batista enfatizó en que es clave ponerle mucha atención al manejo de las generaciones menores, como la Sub-20 y la Sub-23, algo que él trabajó para que en 2022 la Selección de Argentina mayor tuviera material.

“Hice un proceso en selección argentina de cinco años. Estos procesos fueron buenos porque tuve la posibilidad y la suerte de dirigir a muchos de los que hoy están en la mayor. En esos procesos, más allá de que ganamos medalla de oro, el gran torneo es formar jugadores para la Mayor”, dijo.

Por último, el técnico dio a conocer que seguía a la Selección de Costa Rica de fútbol desde inicios de 2025, ya que visualizaba al combinado nacional como un posible rival en un repechaje mundialista cuando dirigía a Selección de Venezuela de fútbol.

“Nosotros a la Selección de Costa Rica la veníamos siguiendo porque pensábamos en una posibilidad de un repechaje. Muchos de los jugadores que hoy tengo a disposición los venía viendo, por lo que conozco bastante”, finalizó.