¿Cómo es el ‘nuevo’ Álvaro Saborío, el entrenador?

Álvaro Saborío junto a sus hijos Josué e Isaac, quienes son su principal motivación.

Álvaro Saborío consiguió su primer título como asistente técnico en la Liga de Ascenso, al formar parte del Inter San Carlos, equipo que se coronó campeón del certamen Apertura 2025 y quedó más cerca de alcanzar la Primera División.

Sin embargo, más allá del logro deportivo, el exgoleador vive una etapa distinta como instructor, lejos de la cancha y más cerca del banquillo.

Saborío, aún con la alegría del campeonato, confesó que se siente muy conforme con el trabajo realizado, pero sobre todo porque se sintió cómodo vistiendo de corto, aunque esta vez no para recibir instrucciones, sino para darlas.

Sabo añadió que pudo comprobar su forma de ser como técnico y que hoy ve más cercana la posibilidad de convertirse en entrenador, luego de haber declarado en el pasado que no tenía interés en los banquillos.

“Soy exigente, me gusta la seriedad y que me pongan atención. Me gusta el diálogo; si hay alguien que se sale de la línea, hay que llamarle la atención, pero no soy el papá de ellos. Ellos saben que, si no trabajan bien, las cosas no les van a salir”, confesó a La Nación sobre la forma en que ha manejado a los artilleros del cuadro norteño.

Saborío expresó con honestidad que el ‘gusanito’ de ser timonel avanza lento, pero a paso seguro, y que disfruta plenamente esta etapa desde el banco de suplentes.

“Sigo pensándolo (si ser o no entrenador), pero sí estoy más cerca. Ya estoy involucrado, ya celebré, entonces no lo veo tan lejano. Vamos paso a paso; primero quiero que todo salga bien en Inter y que los resultados acompañen para seguir creciendo de una forma más sencilla”, comentó.

El exdelantero resaltó que siempre inculcó en sus pupilos el deseo de entrenar al 100 %.

“Yo soy muy creyente de que si se entrena bien, se juega bien. Si usted da intensidad y seriedad, eso ayuda. Siempre tratamos de anotar en los primeros minutos; eso fue lo que siempre hablé con ellos y creo que lo cumplieron”, sentenció.

Saborío se mostró feliz en Inter San Carlos, especialmente porque el proyecto le permite seguir vinculado a sus negocios personales, como la finca ganadera que posee.

El exdelantero de Saprissa y Alajuelense señaló que el trofeo es un premio a la entrega de los jugadores, pero también al profesionalismo del club.

“Muy bien, estoy contento por el equipo, por el proyecto y por el trabajo que se hizo. La verdad, estoy feliz con la decisión que tomé, además del apoyo y la oportunidad que me dieron. Puedo decir que han sido muy profesionales acá; los jugadores han sido pacientes y se ha reflejado lo bueno que se ha hecho”, destacó.

En cuanto a su crecimiento como profesional del banquillo, Álvaro agregó que tener a Douglas Sequeira como entrenador principal le ha aportado tanto en el manejo táctico como en el aspecto emocional del camerino, aprendizajes que ha ido incorporando.

“Sigo siendo nuevo, pero vamos aprendiendo y observando detalles. La verdad, me he sentido cómodo, gracias a los jugadores que me escuchan y a Douglas, que me permite estar muy cerca”, finalizó.

Álvaro Saborío ya ve como una posibilidad real convertirse en entrenador. Aunque todavía no lo asegura, disfruta enseñar desde el banco. Por ahora, el exgoleador continuará en el proyecto del Inter San Carlos con el objetivo de celebrar en mayo un eventual ascenso a la Primera División.