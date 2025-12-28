Inter San Carlos sube el primer escalón en su anhelo de llegar a la Primera División

Carlos Villegas (centro), delantero de Inter San Carlos, fue figura ante Palmares, al marcar doblete en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

En un accidentado cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, marcado por apelaciones y la suspensión del campeonato —lo que obligó a retrasar la serie final del certamen—, Inter San Carlos dio el primer paso en su anhelo de llegar a la Primera División, gracias al olfato goleador del delantero Carlos Villegas.

Los norteños vencieron este sábado en casa 3-1 a Palmares, en el juego de vuelta disputado en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, de Ciudad Quesada, luego del triunfo, con todo merecimiento, 2-1 el martes anterior en el estadio Jorge Palmareño Solís.

El Inter, dirigido por el entrenador Douglas Sequeira, ratificó así su buen momento luego de ganar el Grupo A en la fase regular y consolidar un proyecto bajo su mando. Cabe recordar que, en el torneo anterior, el técnico llegó hasta la final del Clausura 2025, pero cayó ante Fútbol Consultants.

⏰ 83’ Gol de Inter San Carlos desde el punto de penal para poner el 3-1 en el cierre del encuentro. pic.twitter.com/vnta4Q7USB — FUTV (@FUTVCR) December 28, 2025

Con la victoria 2-1 como visitante, los sancarleños llegaron como grandes favoritos para dar el primer paso en su objetivo de alcanzar la máxima categoría. Tras proclamarse monarcas del Apertura 2025, aseguraron su lugar en una eventual final nacional.

En caso de que el propio Inter San Carlos se adjudique el Torneo Clausura 2026, obtendría el boleto directo a la División de Honor del fútbol costarricense.

Sin embargo, el arranque no fue sencillo para los anfitriones, ya que se vieron sorprendidos por un conjunto palmareño luchador. Al minuto 8, tras un mal despeje de la zaga norteña, Johnny Salas anotó el 0-1, igualando de manera sorpresiva el marcador global 2-2.

⏰ 46’ Gol de Inter San Carlos y pone el 2-1 en el marcador. pic.twitter.com/umhtiG6SNe — FUTV (@FUTVCR) December 28, 2025

Con la serie empatada, los sancarleños se lanzaron al frente en busca de las anotaciones que les devolvieran la ventaja. Palmares, con el marcador a su favor, comenzó a ceder terreno ante el asedio de los pupilos de Douglas Sequeira, quienes, en apenas cuatro minutos, le dieron vuelta al marcador gracias al olfato goleador de Carlos Villegas.

El empate 1-1 llegó al minuto 42, tras un centro de Sebastián Castro desde la derecha que Villegas remató de primera para dejar sin opciones al guardameta Erick Palma. Al minuto 45+1 cayó el segundo tanto, cuando, tras un tiro libre, nuevamente Villegas resolvió en el área para anotar el 2-1 y prácticamente sellar el triunfo.

⏰ 42’ Gol de Inter San Carlos y suma una pequeña ventaja en el global. pic.twitter.com/MVKIWEdZ0H — FUTV (@FUTVCR) December 28, 2025

En la segunda parte, Inter San Carlos, con mayor oficio, tomó el control de las acciones ante un Palmares que parecía resignado a su suerte. El triunfo lo ratificó el veterano Marco Julián Mena, quien ingresó en el complemento y, desde el punto de penal, al minuto 82, anotó el 3-1 definitivo para los locales.