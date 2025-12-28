Puro Deporte

Inter San Carlos sube el primer escalón en su anhelo de llegar a la Primera División

El Inter San Carlos derrotó 3-1 a Palmares y se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso

Por Juan Diego Villarreal
Inter gano el Torneo de Apertura. Carlos Villegas anoto
Carlos Villegas (centro), delantero de Inter San Carlos, fue figura ante Palmares, al marcar doblete en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso. (Facebook de Liasce/Facebook de Liasce)







