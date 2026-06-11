¡Cómo duele! Desde Argentina le ponen más sal a la ausencia de Costa Rica del Mundial 2026

El canal argentino TyC Sports, que siempre ha destacado por sus comerciales deportivos, realizó uno sobre la previa del duelo entre la Selección de Paraguay y Estados Unidos, partido que se jugará este viernes a las 7 p. m.

En el corto, el protagonista para los argentinos es Gustavo Alfaro, exseleccionador de Costa Rica, quien dejó el equipo en 2024 luego de una destacada Copa América. En aquel momento, el combinado patrio tenía la expectativa de alcanzar la Copa del Mundo con Alfaro como seleccionador.

Al final, el técnico salió del plantel nacional, pero TyC utilizó para su comercial una de las frases con las que Alfaro marcó a la Selección de Costa Rica durante su etapa al frente del equipo.

“Yo digo que el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta que tenemos nosotros”, se escucha en la publicidad. Esa frase fue pronunciada por Alfaro cuando dirigía a Costa Rica.

Esa imagen, ese tono de voz y esa reflexión fueron como una pizca de sal en la herida de Costa Rica, selección que no logró acceder al Mundial y que ahora debe seguir la competición por televisión.

Con Paraguay, Gustavo Alfaro competirá contra Estados Unidos, Turquía y Australia.