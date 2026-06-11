Fútbol

¡Cómo duele! Desde Argentina le ponen más sal a la ausencia de Costa Rica del Mundial 2026

Un comercial argentino impacta directo en la ‘cabanga’ mundialista de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Gustavo Alfaro continúa cosechando buenos resultados al mando de la selección de Paraguay.
Gustavo Alfaro asumió a Paraguay luego de Costa Rica, en el segundo semestre del 2024. (AIZAR RALDES/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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