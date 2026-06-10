Fútbol

¡Como Cristiano Ronaldo! Vea el imperdible festejo de Sebastián Marín al ganar los ¢35 millones en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

El video de la espontánea reacción de Sebastián Marín al conseguir el premio mayor en ‘¿Quién quiere ser millonario’ se volvió viral

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Por Fanny Tayver Marín
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Sebastián Marín celebra entre lágrimas el convertirse en el tercer costarricense en ganar el premio mayor de '¿Quién quiere ser millonario?' (QQSM /QQSM)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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