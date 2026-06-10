¡Como Cristiano Ronaldo! Vea el imperdible festejo de Sebastián Marín al ganar los ¢35 millones en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

¿Quién lo diría? Sebastián Marín es millonario gracias al fútbol. Él contó que su primer recuerdo de las Copas del Mundo lo tiene en su mente desde Corea y Japón 2002, cuando al igual que muchos, madrugaba para ver a la Selección de Costa Rica. Pero sin duda, el Mundial 2026 jamás lo olvidará.
En la cuenta regresiva para la puesta en marcha de la cita planetaria en Estados Unidos, México y Canadá, el vecino de La Unión de Cartago acudió al programa ¿Quién quiere ser millonario?, que se transmite en Canal 7 y que es uno de los programas estrella de Teletica.
Con 29 años, participó en una edición especial sobre los Mundiales.
Sebastián Marín confiaba en sus conocimientos y hasta en la intuición, como cuando llegó esa última pregunta que lo ponía a las puertas de llevarse el gran botín de ¢35 millones, o fallar y perder gran parte de lo que había ganado.
No era una pregunta fácil: Según FIFA, ¿cuál selección tiene la mejor media de goles por partido en la historia de los Mundiales?
Brasil, Alemania, Hungría y Francia eran las opciones. El participante apostó por los húngaros como respuesta definitiva y acertó.
Los ¢35 millones eran suyos y su celebración dio mucho de qué hablar, al mejor estilo de Cristiano Ronaldo.
“Esta era una edición especial mundialista y el salto de Cristiano era la única manera apropiada de celebrarlo jaja ¡SIUUUUUUUUUU! Muchas felicidades a Sebastián y a su familia”, postearon en el Facebook de Teletica Entretenimiento.
El video del emotivo momento lo posteó Teletica en diferentes redes sociales y el festejo del nuevo millonario, emulando las celebraciones de CR7 generó una ola de interacciones, volviéndose viral.