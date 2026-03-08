Fútbol

Cómo cambió la vida de un joven de 15 años gracias al motocross y a Keylor Navas

Keylor Navas tomó una decisión con uno de sus talentos y lo envió a desarrollarse en el primer nivel nacional

Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Fabio Prado (segundo de izq. a der.) es una de las promesas que genera expectativa en el equipo KN1 de motocross, el cual tiene como sus fundadores a Keylor Navas y Andrea Salas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







