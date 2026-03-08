Cómo cambió la vida de un joven de 15 años gracias al motocross y a Keylor Navas

Fabio Prado (segundo de izq. a der.) es una de las promesas que genera expectativa en el equipo KN1 de motocross, el cual tiene como sus fundadores a Keylor Navas y Andrea Salas.

Tiene 15 años, pero su talento impactó tanto a Keylor Navas que fue el propio guardameta quien le pidió a este joven piloto, Fabio Prado, que compitiera en el campeonato nacional de motocross en una categoría que ya es de expertos: MX2.

Prado es una de las fichas a seguir del plantel KN1, el equipo del arquero de Pumas de México. La historia del joven deportista que Navas impulsó está basada en el esfuerzo ejemplar de sus padres, Greivin Prado y Verónica Garro.

Esta familia se ha dedicado toda la vida a la producción de jocote y a la colocación de la fruta en diferentes mercados cantonales, y desde ahí lograron impulsar no solo a Fabio, sino también a sus hermanos, quienes también practican motocross.

“Tener a Fabio en motocross ha sido duro económicamente; los primeros años de formación los costeamos nosotros. Ahora, en el equipo, es más fácil. Nosotros como padres tenemos mucha disciplina para poder impulsarlo, porque la verdad fue duro”, dijo Greivin Prado.

La madre del piloto recordó que, cuando su hijo inició en el motocross, aparecieron ángeles en el camino que les brindaron apoyo. Los uniformes y las botas que utilizan fueron donación de una señora de Aserrí, de donde son originarios.

No obstante, hace dos años una llamada cambió la dinámica y permitió que el piloto siguiera creciendo, cuando el propio Navas lo invitó a integrarse a su nómina.

“Mis papás se esfuerzan mucho para apoyarme y darme la oportunidad de practicar este deporte porque es muy caro; esto requiere sacrificio. Estar en el equipo de Navas es muy motivante. Keylor nos da consejos, nos apoya y nos inspira a ser mejores personas”, afirmó Fabio.

El padre del joven agregó que la llegada de Fabio al deporte se dio luego de que él viera una edición de los X-Nights.

“Nosotros llegamos al motocross casi por casualidad, comenzamos como aficionados a ver carreras. Él veía los X-Nights y quedaba fascinado, decía que quería una moto. Yo fui su primer entrenador. Comenzamos con una moto que no era idónea, pero poco a poco fuimos creciendo con mucho sacrificio para poder darle las condiciones que necesitaba”, recordó Greivin Prado.

El piloto reflexionó sobre el principal consejo que ha logrado aplicar de Navas.

“Tener a Dios en nuestros corazones y poner todo en sus manos es clave para nosotros, y eso es lo que yo hago. Luego está la parte competitiva: ahora que voy a MX2 puedo decir que nada está escrito. Quiero prepararme para poder estar en podios en algunas carreras”, finalizó.

Una de las principales promesas del equipo KN1 se siente lista para competir con los más grandes. En su familia lo apoyan, sobre todo después de que el Halcón les expresara las altas expectativas que tiene en el joven.

“Keylor dice que ve mucho potencial y que ya está listo”, destacó la mamá de Fabio.