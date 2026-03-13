Fútbol

Comisión de Arbitraje nombra en Cartaginés vs. Saprissa a central que vivió fuerte polémica con ambos clubes

La Comisión de Arbitraje designó a un árbitro que tuvo ‘encontronazo’ con futbolista en un Cartaginés - Saprissa

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Por Esteban Valverde
Los arbitros trabajaron en el Proyecto Gol
La Federación informó los árbitros para la jornada 12 del Torneo Nacional. Los encargados de impartir justicia entrenan normalmente en el Proyecto Gol. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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