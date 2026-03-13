Comisión de Arbitraje nombra en Cartaginés vs. Saprissa a central que vivió fuerte polémica con ambos clubes

La Federación informó los árbitros para la jornada 12 del Torneo Nacional. Los encargados de impartir justicia entrenan normalmente en el Proyecto Gol.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la jornada 12 de la Primera División. Uno de los nombramientos que más llamó la atención fue el de Josué Ugalde como central para el duelo entre Cartaginés y Saprissa, el domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

Ugalde estará acompañado por Félix Quesada (línea 1), Enmanuel Alvarado (línea 2), Adrián Chinchilla (cuarto árbitro), además de Jesús Montero (VAR) y Cristopher Ramírez (AVAR).

El nombre de Ugalde en un mismo campo con Cartaginés y Saprissa trae el recuerdo de una polémica fuerte que se dio en 2023, cuando ambos equipos se enfrentaron con este mismo árbitro como central.

En aquella ocasión Saprissa le ganó 2 a 1 a Cartaginés, pero luego, en zona mixta, un futbolista brumoso que todavía permanece en el club explotó contra el árbitro.

Durante ese encuentro, el central expulsó a Carlos Barahona, de Cartaginés. Ante esto recibió reclamos de otros jugadores, entre ellos Douglas López.

“Después de la expulsión de Barahona me dijo que yo fui a pasear al Mundial, y yo no me he metido con él, no sé por qué me dijo eso”, denunció López en esa ocasión.

Douglas López fue mundialista con la Selección de Costa Rica en Qatar 2022.

Minutos antes, el mediocampista también había sido muy crítico con la labor del árbitro ese día.

“Para nadie es un secreto que venir a jugar aquí (estadio Ricardo Saprissa) es jugar contra 12, porque en el segundo gol hay una mano y no la pita”, dijo.

No se encontraron registros de que estas declaraciones de López derivaran en alguna investigación por parte de la Comisión de Arbitraje.

En otros nombramientos, el partido entre Sporting y San Carlos (sábado a las 6 p. m.) será dirigido por Keylor Herrera, asistido por Carlos Fernández y Diego Díaz. En el VAR estará Marianela Araya.

David Gómez se hará cargo del Guadalupe - Puntarenas FC, el domingo a las 3 p. m. Junto a él estarán Luis Granados y Víctor Robles; en el VAR: Yazid Monge.

El Herediano contra Liberia (sábado a las 8 p. m.) tendrá a Steven Madrigal como central, junto a William Chow y Danny Sojo, además de Brayan Cruz como VAR.

Por último, hoy viernes 13 de marzo a las 8 p. m., el Alajuelense - Pérez Zeledón contará con Juan Gabriel Calderón como árbitro central, acompañado por William Andrés y Víctor Ramírez, mientras que Rigo Prendas estará en el VAR.