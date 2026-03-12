Hernán Medford adelanta que un jugador de Saprissa se recuperó: ‘Ya está entrenando’

El Deportivo Saprissa tiene un reto que el propio Hernán Medford, técnico del equipo, calificó de complicado, difícil.

Y vaya que lo es: duelo de la fecha 12 entre el segundo frente al tercero, apenas separados por un punto.

Los morados, en la segunda casilla, tienen 21 unidades y su rival, Cartaginés, le pisa los talones con 20.

Medford sabe que ya el certamen se estrecha y nadie va a pestañear; los de arriba buscan amarrar la clasificación lo más pronto posible.

El cuadro brumoso recibe a Saprissa el próximo domingo a las 11 a.m. y Hernán no solo espera un gran ambiente, con estadio lleno, sino a un adversario con ganas de superarlos.

El timonel saprissista, quien atendió a los medios en conferencia de prensa, agregó que ellos van por lo mismo y resaltó que ratificar lo que hicieron el domingo pasado frente a Herediano y ese segundo puesto es hacer lo mismo: ganar.

- Ya le ganó a Alajuelense, a Herediano y se viene Cartaginés. Ahora que se acercan las semifinales, ¿es una oportunidad para dar un golpe a todos los grandes?

- Cartaginés es un gran equipo, ganó su último partido, está peleando la clasificación; nosotros también y para el grupo es la opción de ratificar el puesto en que estamos. Espero un estadio lleno, un lindo ambiente, con dos equipos que juegan bien, y queremos ratificar ese puesto. En caso de pasar algo con el otro equipo que está en primer lugar (Herediano), ojalá nosotros sumar para buscar el primer puesto, pero para eso debemos ganar.

Hernán Medford enojado con periodistas: 'Sí, soy un resentido ¿y qué?'

- ¿Qué análisis hace del rival?

- Ya lo dije antes, pero es un equipo que está peleando en buena posición. Va a ser un encuentro complicado, a Cartago lo hemos estudiado y vamos a tratar de contrarrestar sus virtudes, y va a ser un juego muy interesante. Va a ser un bonito ambiente, con estadio lleno; Cartago se merece que su afición llene el estadio. A nosotros, pese a que somos visita, nos gusta jugar así, con estadios llenos.

- ¿Cómo están los jugadores en recuperación como David Guzmán y Fidel Escobar, ya pueden jugar?

- Guzmán va poco a poco y Fidel igual, ahí va mejorando. Quien ya está entrenando es Deyver Vega. Ya se suma, hemos tenido algunos lesionados y eso es importante, sumar jugadores. Ya viene el Torneo de Copa y necesitamos a todos. Además, la Copa es en fecha FIFA y nos llamarán a selecciones, no solo a nacionales, sino a la Sub-20 y Sub-17. Nicaragua tiene amistosos, Panamá también, por eso es bueno recuperar jugadores.

- ¿Cómo toma que futbolistas que han sido cuestionados por la afición fueran determinantes en el duelo contra Herediano?

- Yo no me fijo en quién está cuestionado, tengo mi equipo y pongo a los que pienso, y todos andan en buen nivel. Tengo un equipo y cualquiera puede jugar en cualquier momento y puede ser determinante. Si están aquí, son parte y pueden actuar.

- Fidel Escobar y Tomás Rodríguez tienen posibilidades reales de ir al Mundial con Panamá. ¿A ellos se les debe dar minutos para que puedan ser tomados en cuenta por la escuadra canalera?

- Fidel Escobar está en una situación donde ahí va mejorando poco a poco. Tomás hace las cosas bien, no hacemos diferencia con él porque tiene la opción de ir al Mundial. Él se gana los minutos que juega y ojalá tenga la oportunidad de ir a la Copa del Mundo porque se lo merece. Anda en buen nivel y sé que puede dar más.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que espera un partido duro el domingo contra Cartaginés. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.