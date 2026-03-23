Comentarista de Radio Columbia hizo confesión que pocos esperaban: Lo quiso un club gigante de Europa

Andrey Campos es el director del programa Visión que se transmite por Columbia.

Andrey Campos, comentarista de Radio Columbia, hizo una confesión en la previa del juego entre Saprissa y San Carlos de este domingo.

Campos recordó que en 1997, cuando disputó una Copa del Mundo Juvenil como seleccionado de Costa Rica, estuvo cerca de llegar al Ajax, club más importante de los Países Bajos.

Campos dio a conocer la información luego de recibir una serie de elogios por parte de Gustavo Pérez, gerente deportivo de Herediano, quien asistió como aficionado a ver a morados y norteños.

“La verdad es que mucha gente puede que no lo crea, pero por ahí hay registros. Yo tuve la oportunidad de ir al Ajax de Ámsterdam, también al Albacete, pero en mis inicios tuve una lesión muy fuerte que me hizo perderme mucho tiempo y luego no pude volver a ese nivel que tuve en el arranque”, declaró.

El hoy comentarista deportivo detalló que la lesión que sufrió fue la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas.

La conversación nació luego de que Gustavo Pérez mencionó que Andrey Campos, como jugador, era un fuera de serie y estaba para mucho más de lo que logró. El exvolante jugó en Herediano y fue figura de San Carlos.