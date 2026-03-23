Fútbol

Comentarista de Radio Columbia hizo confesión que pocos esperaban: Lo quiso un club gigante de Europa

El exjugador y analista de Columbia aseguró que en su época de juvenil lo estuvo siguiendo uno de los clubes más fuertes de Europa

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Por Esteban Valverde
Andrey Campos es el director del programa Visión que se transmite por Columbia. (Eyleen Vargas/ Ojo por OJO)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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