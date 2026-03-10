Comentario de Hernán Medford termina con Christian Sandoval llamando ‘bonachón’ a Rolando Fonseca en vivo

La conferencia de prensa de Hernán Medford, entrenador de Deportivo Saprissa, luego de vencer a Herediano, generó un momento divertido en el análisis que realizó Teletica Deportes de la jornada.

Medford aseguró que el Monstruo “le pasó por encima” al Team, lo que desató varios comentarios y análisis posteriores al encuentro, uno de ellos en el programa de Teletica.

En la discusión participaron la comunicadora Melissa Alvarado, el exmundialista de Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002 Rolando Fonseca y el periodista Christian Sandoval.

Sandoval cuestionó lo dicho por Medford; sin embargo, también aseguró que Fonseca fue “bonachón” con el timonel morado, pues consideró que le faltó crítica hacia las declaraciones del técnico.

“Rolando está siendo muy bonachón con su amigo Hernán”, comentó.

“La reacción de Hernán no fue la mejor. Venís de perder contra Sporting FC; o sea, el ambiente exigía una victoria ante Herediano. Saprissa hace un gran partido, pero no sé si de pasarle por encima. Herediano tuvo sus trazos y Saprissa, en el primer tiempo, generó oportunidades; fue consistente y fuerte. Además, los cambios le sirvieron, pero de ahí a lo que dijo… debe tener cuidado”, añadió Sandoval.

Seguidamente, Fonseca respondió:

“Yo sí creo que con Hernán no fueron buenas las declaraciones. Sacó un poco de frustración de todo. No era el momento de hacer polémica; ganó bien y sacó un buen resultado”, afirmó.

Al final, la discusión terminó ahí, pero lo cierto es que las palabras de Medford tras vencer a Herediano provocaron incluso ese momento curioso en el análisis de Teletica Deportes.