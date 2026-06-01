Colombia no se guarda nada y va con todo contra la Selección de Costa Rica: esta es la alineación confirmada

Luis Díaz, del Bayern Múnich de Alemania, es la gran figura de Colombia, que este lunes enfrenta a Costa Rica.

La Selección de Costa Rica tendrá una dura tarea frente a Colombia.

La selección cafetera presentará su mejor versión para el duelo contra el equipo tico. El partido será este lunes a las 5 p. m.

El entrenador Néstor Lorenzo eligió los siguientes futbolistas:

Camilo Vargas, Santiago Arias, Richard Ríos, Luis Díaz, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Willer Ditta, Juan Camilo Hernández, Davinson Sánchez y Carlos Gómez.

En el banco de suplentes los colombianos tendrán a figuras importantes como James Rodríguez, Yerry Mina y Juan Fernando Quintero.