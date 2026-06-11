Claudio Ciccia da inesperados pronósticos sobre el Mundial 2026

Claudio Ciccia se encuentra en la cobertura de la Copa del Mundo.

Claudio Ciccia, director de contenido y estrategia de Radio Columbia, una de las voces más fuertes del medio futbolístico, fue uno de los analista que sorprendió con sus pronósticos para la Copa del Mundo 2026.

Ciccia participó en la dinámica organizada por La Nación, donde debía dar a conocer al campeón, a la decepción y al equipo revelación del torneo del orbe.

El comentarista deportivo no se anduvo con rodeos y dio su pronóstico: colocó a Portugal como campeón, a Croacia como decepción y, por último, sorprendió al elegir su revelación: Haití.

Contrario a muchos otros comunicadores que mencionaron a Marruecos, Senegal, Ecuador o Colombia, el hombre fuerte de Columbia no dudó en colocar a uno de los equipos que dejó fuera a Costa Rica.

“Haití es más pintoresco, pero tiene muchos jugadores en Europa. Es un equipo que no está en un grupo sencillo, pero se puede meter como tercero y avanzar. Creo que su forma de jugar puede llamar mucho la atención”, declaró.

Haití comparte grupo con Brasil, Marruecos y Escocia.

Por otra parte, Ciccia consideró a Portugal como la próxima monarca del orbe.

“Me la juego con Portugal porque es un equipo más maduro, tiene un promedio de edad muy bueno y con la posibilidad de la última danza de Cristiano. Él jugará minutos contados, pero es un jugador de gran nivel; además, tiene a otros importantes como Vitinha, Bruno Fernandes, Trincão, entre otros”, analizó.

Los lusos comparten grupo con el Congo, Uzbekistán y Colombia.

Por último, Ciccia mencionó que ve como candidato a la decepción al plantel de Croacia.

“En cuanto a Croacia, creo que es un equipo avejentado. Si bien es cierto que ha renovado algunas figuras, siguen siendo Modric y Perisic. Siento que el clima puede perjudicarle”, sentenció.

Los croatas estarán en el grupo de Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana.