Fútbol

Claudio Ciccia da inesperados pronósticos sobre el Mundial 2026

Claudio Ciccia, exgoleador y analista de Radio Columbia, brindó una elección bastante llamativa en sus pronósticos del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Claudio Ciccia debutó este jueves 24 de julio en las transmisiones de Columbia.
Claudio Ciccia se encuentra en la cobertura de la Copa del Mundo. (Diana Mendez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudio CicciaMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.