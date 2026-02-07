Fútbol

Clásico Barcelona vs. Real Madrid en Costa Rica: Leyendas dan su pronóstico del resultado

Carles Puyol, Ludovic Giuly, Iker Casillas y Pepe dan su pronóstico del marcador del juego de este sábado y hasta quiénes anotan

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
06/02/2026/ conferencia de prensa del evento Leyendas CR donde ex jugadores del Real Madrid y el Barcelona / Foto John Durán
En el orden usual, el portugués Pepe, los españoles Iker Casillas y Carles Puyol y el francés Ludovic Giuly, en conferencia de prensa, previo al partido de leyendas entre Real Madrid vs. Barcelona, este sábado. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clásico Leyendas Real Madrid vs. BarcelonaCarles PuyolIker CasillasPepeLudovic Giuly
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.