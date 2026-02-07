Clásico Barcelona vs. Real Madrid en Costa Rica: Leyendas dan su pronóstico del resultado

En el orden usual, el portugués Pepe, los españoles Iker Casillas y Carles Puyol y el francés Ludovic Giuly, en conferencia de prensa, previo al partido de leyendas entre Real Madrid vs. Barcelona, este sábado.

El francés Ludovic Giuly no oculta su satisfacción por haberle anotado goles al guardameta Iker Casillas, al igual que Carles Puyol, quien bromea al comentar que “siempre le marca en los clásicos”.

El portugués Pepe, aseguró, que con un solo gol le basta para ganar, mientras que Casillas pronostica un clásico con muchos goles.

Pueden tener canas, algunos han ganado peso y en otros parece que el tiempo no ha pasado, como es el caso del rudo defensor portugués, pero su rivalidad sigue vigente.

El Clásico de Leyendas, entre el Real Madrid y el Barcelona, que se disputará este sábado 7 de febrero a partir de las 6 p. m. en el Estadio Nacional, reunirá a verdaderos ídolos mundiales, quienes ante la prensa costarricense comentaron los pormenores del evento y reiteraron la histórica rivalidad en la cancha, aunque fuera de ella suelen ser buenos amigos.

“Ganaremos el partido 3-1. Iker parará un penal y Giuly marcará dos”, afirmó Carles Puyol entre risas, ante los presentes en el INS Estadio.

“No, ganamos 2-1. Marcan Ronaldinho y (Javier) Saviola”, respondió el francés.

Luego fue el turno de vaticinar para Iker Casillas, quien aseguró que “el marcador será 5-4, con tres goles del colombiano Edwin Congo”. A lo que Puyol replicó entre bromas: “Cuidado, que yo siempre te marco”.

Pepe, fiel a su estilo, no pronosticó muchos goles y se conforma con la mínima diferencia. “Me quedaría muy contento ganando el partido 1-0. Sé que a los aficionados les gusta ver muchos goles, pero yo con el 1-0 estoy feliz”, explicó.

El ambiente de camaradería actual es muy distinto al de años atrás, cuando los dos archirrivales del balompié español se enfrentaban mano a mano, con polémicas incluidas.

“Hemos tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo, porque cuando estás activo es más complicado. Vemos que los aficionados del Madrid y del Barça están muy equilibrados. Eso habla de la importancia de ambos equipos, que para mí son los mejores del mundo, y de la rivalidad que existe entre ellos”, aseguró Puyol.

Por su parte, Ludovic Giuly recordó su pasado en el Mónaco y cómo su vida cambió tras enfrentar al Real Madrid.

“Soñaba con jugar en el Barcelona. En aquellos tiempos militaba en el Mónaco y, después de anotarle dos goles a Iker en un partido ante el Real Madrid, mi vida cambió. Me llamaron del Barcelona (2004-2007), donde gané la Champions y la Liga. Viví la emoción de jugar clásicos y cumplir ese sueño de niño”, confesó Giuly.

