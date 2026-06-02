Cinco aciertos y cinco errores de la Selección de Costa Rica ante Colombia

El fogueo de la Selección de Costa Rica contra Colombia fue la principal prueba que enfrentó hasta ahora el entrenador Fernando Batista, quien asumió el combinado patrio en febrero pasado, por lo que sirve como parámetro para medir cómo está realmente el equipo.

La Nación analiza los cinco aciertos y los cinco errores del equipo, con miras a lo que pueda mostrar el cuadro nacional de cara al duelo del 10 de junio contra Inglaterra y a las fechas del segundo semestre en la Liga de Naciones.

5 aciertos de la Selección de Costa Rica

1. La referencia ofensiva: Manfred Ugalde regresó al once titular de la Selección Nacional y fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa de Colombia. Ugalde es el referente ofensivo de Costa Rica, generó cuatro ocasiones de gol y fue el artífice de la acción que culminó en el tanto de Andrey Soto. Con su desempeño, demostró que puede sostener la ofensiva del equipo él solo y crear oportunidades gracias a su velocidad y movilidad.

2. El liderazgo de tres futbolistas: Aunque la Selección se encuentra en un periodo de observación y formación de un grupo, ya en tres partidos bajo la era de Fernando Batista hay tres jugadores que tomaron el liderazgo dentro del campo y llaman la atención a sus compañeros: Orlando Galo, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde. Los tres fueron los encargados de reprender a Jeyland Mitchell cuando se salió de control en el amistoso contra Colombia.

3. El jugador sorpresa: Andrey Soto, extremo, es el futbolista en quien Batista creyó desde el inicio de su proceso. Lo llevó a Turquía y le dio minutos contra Jordania e Irán; ahora también lo convocó para los partidos frente a Colombia e Inglaterra. Contra los cafeteros, Soto anotó un gol y se combinó eficazmente con Ugalde, aliviando la carga ofensiva del delantero principal.

4. El arco de la Sele tiene nombre: Tras tres compromisos y dos convocatorias, el hombre que se ha adueñado del arco de la Selección de Costa Rica es Patrick Sequeira. El arquero del Casa Pia de Portugal no solo ha consolidado su puesto, sino que también está asumiendo un rol de liderazgo dentro del campo, lo cual se refleja en su comunicación y actitud con los compañeros.

Sequeira había comenzado el proceso 2026 como titular, pero cuando Miguel Herrera estuvo al frente de la Selección, el entrenador mexicano dio prioridad a Keylor Navas, futbolista que terminó ese ciclo, pero ahora todo hace indicar que el recambio se consolidará en la portería.

5. El cambio generacional es un hecho: De la mano de Fernando Batista, la Selección de Costa Rica confirma que busca consolidar un nuevo equipo. El plantel convocado por el “Bocha” para estos compromisos tiene un promedio de edad de 24 años.

Por el momento, el DT argentino no ha considerado a jugadores como Francisco Calvo, Joel Campbell, Celso Borges o Kendall Waston. De hecho, para la fecha de marzo sí llamó a Juan Pablo Vargas, pero para los duelos contra Colombia e Inglaterra, el central no fue convocado.

Manfred Ugalde observa al colombiano Gustavo Puerta en el amistoso que Costa Rica perdió 3 a 1 contra Colombia. (DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP)

5 errores de la Selección de Costa Rica

1. La marca en la táctica fija: A nivel competitivo, es imperdonable dar espacios al rival. En el primer gol, Jeyland Mitchell no siguió a Dávinson Sánchez, quien remató sin oposición y dejó sin reacción a Patrick Sequeira.

2. La desconcentración en salida: Fernán Faerron perdió un balón en territorio propio al intentar salir jugando. Colombia recuperó y aprovechó la mala ubicación de la defensa tica para marcar el 2-0. El propio Faerron reconoció luego del partido que la anotación fue totalmente su responsabilidad.

3. La falta de manejo emocional: Cuando el partido estaba 2-1, Jeyland Mitchell pudo dejar al equipo con 10 hombres tras un enfrentamiento con Santiago Arias. El jugador tico le dio un cabezazo al colombiano, pero el árbitro solo lo sancionó con tarjeta amarilla; pudo haber sido roja.

4. La dependencia de Manfred en ataque: Ugalde sigue siendo la principal esperanza ofensiva de Costa Rica. Aunque Soto lo apoyó, el peso de generar peligro sigue recayendo casi exclusivamente en él. Esto evidencia que el equipo carece de claridad en su estilo de ataque hacia el área rival.

5. El momento físico del equipo: Costa Rica cerró el partido ante Colombia visiblemente agotada. El tercer gol cafetero llegó tras un balón largo de James Rodríguez, que Luis Suárez aprovechó para escaparse de Aarón Salazar y definir solo frente a Patrick Sequeira.