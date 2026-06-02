Fútbol

Cinco aciertos y cinco errores de la Selección de Costa Rica ante Colombia

‘La Nación’ analiza lo que dejó el fogueo de la Selección de Costa Rica ante Colombia

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde

El fogueo de la Selección de Costa Rica contra Colombia fue la principal prueba que enfrentó hasta ahora el entrenador Fernando Batista, quien asumió el combinado patrio en febrero pasado, por lo que sirve como parámetro para medir cómo está realmente el equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Selección de Costa RicaSelección de Colombia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.