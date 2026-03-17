Christopher Núñez lanza su reto en la Selección de Costa Rica

Christopher Núñez intentó controlar un balón en la práctica de la Selección de Costa Rica.

Christopher Núñez inició el proceso rumbo a 2030 con la Selección de Costa Rica con una ambición clara. El ‘10’ de Club Sport Cartaginés explicó que la eliminatoria anterior fue complicada para él, porque siempre tuvo el pensamiento de que tendría mayor protagonismo con la Tricolor, pero esto no sucedió.

En el proceso anterior, el deportista formó parte del equipo que afrontó las Copas Oro 2023 y 2025, pero después no tuvo mayor protagonismo.

Ante esto, el jugador brumoso detalló que llega dispuesto a aprovechar la oportunidad que Fernando Batista ahora le brinda y que su mentalidad es encontrar ese camino que le permita consolidarse en la zona medular del combinado costarricense.

“Me he puesto la meta de consolidarme en la Selección Nacional. Quiero trabajar fuerte. Esta es una oportunidad para mostrarse y hay que hacerlo”, aseguró.

El futbolista declaró que muchas veces se ha cuestionado qué es lo que le ha faltado para tener la confianza de un seleccionador.

“Me he puesto a pensar en eso. Cuando jugaba en Grecia llamaban solo a jugadores del ámbito nacional y, cuando regresé a Costa Rica, convocaban más a futbolistas que estaban en el extranjero. Al final, el buen trabajo compensa y he venido trabajando humildemente para estar, y acá estamos”, declaró.

Sobre su rendimiento en la Selección Mayor, Núñez explicó que le es indiferente la posición en la que lo utilicen, ya que puede desempeñarse como 10 o como 8.

“Quiero dar todo de mí. Puedo jugar de 8 o de 10; en Grecia jugué como volante mixto y conozco esas funciones. Siempre daré todo de mí. Quiero competir, y si uno viene a la Selección es para competir y ganarse un puesto”, finalizó.

Christopher Núñez es una de las figuras de Cartaginés, actual líder del fútbol nacional. Además, fue llamado a este microciclo preparatorio para los fogueos contra Jordania e Irán, programados para el 27 y 31 de marzo, respectivamente, en Turquía.