Christian Sandoval pide cerrar el ciclo de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica

Christian Sandoval pidió el cierre del ciclo de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica.

El reconocido periodista de Teletica Deportes, Christian Sandoval, pidió que termine el ciclo de Keylor Navas como arquero de la Selección de Costa Rica.

Sandoval dio su posición en Teletica Deportes Radio, donde explicó que, pese al gran aporte que ha hecho Navas en la Tricolor, ya llegó la hora de que Patrick Sequeira tome definitivamente el lugar del Halcón.

“Eso quedó como legado de Gustavo Alfaro y se cortó. Entra la discusión de que, en su momento, Keylor Navas tomó una decisión y luego se echó atrás, pero es que también el mismo técnico, Miguel Herrera, y la Fedefútbol dejaron que esto pasara”, detalló.

“Ya la construcción del nuevo portero de la Selección Nacional estaba en desarrollo con Patrick Sequeira. Es más, antes de los partidos de la Copa América 2024 tuvimos esta discusión, porque decíamos que no había guardameta para relevar a Keylor Navas”, agregó.

Keylor Navas fue el arquero de Costa Rica en los mundiales de 2014, 2018 y 2022, pero también estuvo en los fallidos procesos rumbo a 2010 y 2026.

“Gustavo Alfaro dejó las bases de lo que Patrick Sequeira es en la Selección. Si a Keylor no lo convocaron para estos partidos, siento que para setiembre, octubre y noviembre la conversación en torno a Navas ya debe cerrarse. Esto tiene que cerrarlo don Rónald González (director de Selecciones Nacionales). Lo de Keylor es maravilloso, pero ya hay que cerrarlo”, finalizó.

Keylor Navas no fue convocado por Fernando Batista para los amistosos contra Colombia, este lunes a las 5 p. m., ni para el partido del 10 de junio contra Inglaterra, a las 2 p. m.