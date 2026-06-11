Christian Lagos vuelve a escena: vea el video viral del exgoleador rumbo al Mundial 2026

El exdelantero y exgoleador de la Primera División, Christian Lagos, quien jugó en Saprissa, Herediano y Alajuelense, se hizo viral en las últimas horas al participar en una publicidad de un restaurante para atraer aficionados a ver partidos en sus instalaciones durante el Mundial 2026.

Lagos realizó el anuncio junto al conocido humorista PapiPaz, en un video en el que ambos protagonizan un enfrentamiento a través de un lanzamiento de penal. Al final, se da un mano a mano entre ambos y terminan compartiendo una mesa con bebidas y comida.

Christian Lagos no ocultó su satisfacción por participar en este tipo de campañas.

“Grabar con estos personajes no tiene precio. Seguiré enfocado porque sé que Dios tiene cosas grandes para mí. Bendiciones, amigos”, escribió en sus redes sociales.