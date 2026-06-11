Fútbol

Christian Lagos vuelve a escena: vea el video viral del exgoleador rumbo al Mundial 2026

Christian Lagos, exdelantero de la Primera División, incursionó en la actuación en un anuncio

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Por Esteban Valverde
Christiam Lagos junto a PapiPaz.
Christian Lagos junto a PapiPaz. (Tomado del video/Tomado del video)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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