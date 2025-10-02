‘Chepe bomba’ hace las del avestruz al sentirse humillado ante la eliminación de Plaza Amador

Frustrado, con una gorra que le cubría el rostro, quizás por la pena que lo embargaba, el polémico periodista y creador de contenido José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, no podía digerir la eliminación del Plaza Amador de la Copa Centroamericana a manos del Real España de Jeaustin Campos.

Los canaleros, quienes en la fase de grupos lograron una ronda perfecta con cuatro victorias, sumando 12 puntos y el primer lugar general, cayeron 1-2 en casa ante el equipo que apenas alcanzó siete unidades y fue el último en lograr su boleto a la segunda ronda del torneo de clubes de la región.

“Jamás esperé un final tan paupérrimo. La eliminatoria estaba sellada hasta que a Mario ‘Cholito’ Méndez (entrenador del Plaza Amador) se le ocurrió meter, al minuto 84, a Hárold Cummins, quien tristemente ya no está para estos partidos”, comentó Domínguez.

Durante 1 minuto y 21 segundos, lo que dura su mensaje en la red social X, Chepe Bomba no muestra su rostro, visiblemente afectado por la derrota.

“La diferencia entre Plaza Amador y el Real España es abismal, fue un accidente. El Plaza Amador es el mejor equipo de Centroamérica. Fue una mala noche: llegas, no la metes, a pesar de generar opciones y tener oportunidades… y, adivina, quedas fuera de la semifinal de la Copa Centroamericana”.

Finalmente, el comunicador agregó: “Plaza Amador es el mejor equipo de Centroamérica y Panamá, aunque digan lo que quieran”.