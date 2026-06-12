Catar vs. Suiza: ¿A qué hora es y cómo puedo ver este partido?

Catar y Suiza jugarán el sábado en el Mundial 2026.

El sábado 13 de junio tiene un menú variado con cuatro partidos en el Mundial 2026 y el primero de ellos lo protagonizarán las selecciones de Catar y Suiza.

Se trata de un partido correspondiente al grupo B, que empezará a la 1 p. m. (hora de Costa Rica) que solo tendrá una opción para verse en territorio nacional, pues será transmitido por Fox+.

Otra opción es sintonizarlo mediante Teletica Radio (91.5 FM). Este partido se jugará en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.