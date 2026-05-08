Cartaginés ya tiene su primer refuerzo: era el delantero clave de un equipo de la Primera División

El Club Sport Cartaginés todavía está en competencia en la Primera División. Los brumosos disputan su serie ante Herediano por las semifinales; sin embargo, el proyecto deportivo continúa y los blanquiazules decidieron vincular a un delantero clave de Pérez Zeledón.

Los blanquiazules pierden 1 a 0 en las semifinales y tendrán la vuelta este sábado a las 8 p. m en el estadio Carlos Alvardo de Santa Bárbara.

El futbolista panameño Manuel Morán ahora formará parte del Cartaginés y deja Pérez Zeledón. Juan Luis Artavia, presidente generaleño, confirmó que la venta del atacante ya se cerró.

“Morán se vendió a Cartago, ya se fue y es un gran jugador que ahora pertenece a otro club”, dijo Artavia.

El jerarca reflexionó sobre el trato y, aunque no reveló el monto que pagó el club de la Vieja Metrópoli, sí dio a conocer que “siempre ayuda”.

“Fue una transferencia, fue una platilla que cae bien en las arcas de Pérez Zeledón. Morán es un buen delantero y creo que le irá bien”, añadió.

Manuel Morán, en la última temporada con Pérez, marcó cinco goles y llega a los brumosos con la aprobación del actual entrenador, Amarini Villatoro.

Ante la salida del canalero, el presidente de los Guerreros del Sur confirmó que centra la búsqueda de un refuerzo en la zona ofensiva.