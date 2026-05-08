Fútbol

Cartaginés ya tiene su primer refuerzo: era el delantero clave de un equipo de la Primera División

Cartaginés amarró su primer refuerzo para el otro torneo y fue una compra a otro equipo tico

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Por Esteban Valverde
Pérez Zeledón vs. Cartaginés Manuel Morán Alejandro Porras 22 de marzo del 2026 Fotografía: Pérez Zeledón
Manuel Morán era la referencia ofensiva del Pérez Zeledón. (La Nación/Fotografía: Pérez Zeledón)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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