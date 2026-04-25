Fútbol

Cartaginés y Liberia se juegan un campeonato aparte: ¿Cómo está esa lucha de la que pocos hablan?

Cartaginés y Liberia están en un frente a frente por la Copa Centroamericana

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Por Esteban Valverde
Liberia vs. Cartaginés Torneo Clausura 2026 Fecha 16 Joaquín Alonso Hernández Fernán Faerron Cortesía: Municipal Liberia
Alonso Hernández es una de las figuras de Liberia y espera impulsar a su equipo contra Alajuelense, en la acción en el duelo que enfrentó a Fernán Faerron del Cartaginés. (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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