Cartaginés y Liberia se juegan un campeonato aparte: ¿Cómo está esa lucha de la que pocos hablan?

Alonso Hernández es una de las figuras de Liberia y espera impulsar a su equipo contra Alajuelense, en la acción en el duelo que enfrentó a Fernán Faerron del Cartaginés.

El Municipal Liberia y el Cartaginés se juegan, en la última jornada del Clausura 2026, un torneo aparte. Ambos equipos están luchando por el cuarto puesto de la clasificación general, ya que ese lugar entregará un boleto a la próxima Copa Centroamericana.

Costa Rica posee cuatro cupos para la Copa Centroamericana: dos son para los campeones de cada torneo y los otros dos se asignan por tabla acumulada. Si un equipo repite como campeón (en este caso, el único que podría hacerlo es Alajuelense, que aún tiene opciones remotas), el otro boleto para el torneo del istmo también se asigna por la tabla.

Actualmente, en la tabla general, el cuarto lugar es para Cartaginés, equipo que tiene 57 puntos. El quinto puesto es de Liberia, con la misma cantidad de unidades; al final, la ubicación la define la diferencia de gol, donde los brumosos tienen ocho a favor y los guanacastecos cuatro.

Cartaginés juega contra Guadalupe este domingo a las 4 p. m. Liberia lo hace a la misma hora contra Alajuelense.

Esto quiere decir que, si Cartaginés no logra los tres puntos ante los guadalupanos, pero Liberia sí ante la Liga, se dará un cambio. De igual forma, si los brumosos pierden, pero los pamperos empatan.

Si los dos equipos triunfan, la ubicación en la clasificación se mantendrá, a menos que Liberia gane por un marcador escandaloso, lo cual es poco probable.

Liberia, en cuanto a la tabla del Clausura 2026 todavía tiene la aspiración de ser segundo lugar si los pamperos ganan y Saprissa pierde contra Puntarenas FC; en el caso de los brumosos, no tienen derecho a fallar contra Guadalupe para asegurar su puesto en las semifinales, sin depender de nadie. Los de la Vieja Metrópoli disputan el lugar de clasificación con Alajuelense.

La tabla acumulada de Costa Rica tiene como líder a Alajuelense con 66 puntos; el segundo lugar es de Saprissa con 65; el tercero es de Herediano con 63; y luego están Cartaginés y Liberia con su particular lucha por la Copa Centroamericana.