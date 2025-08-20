Cartaginés no quiere sustos, ni confianzas de más en la Copa Centroamericana

En Cartaginés quieren evitar a toda costa sorpresas. El cuadro brumoso sabe que en la Copa Centroamericana no hay derecho a fallar, por lo que ante Verdes de Belice, este miércoles a las 8 p. m. deben ganar sí o sí.

No obstante, pese a la responsabilidad, en el equipo blanquiazul quieren evitar confianza extrema, por lo que desde la previa declaran que el partido será muy complejo.

En las dos primeras fechas, los brumosos perdieron contra Saprissa 2 a 0 y luego empataron 0 a 0 frente a Motagua, por lo que solo tienen un punto y están obligados a triunfar no solo contra los beliceños, sino también la próxima semana cuando choquen contra el Independiente de Panamá.

“Muchas veces caemos en que como no es un país futbolísticamente grande en la zona, caemos en la tendencia de menospreciar más que todo, de puertas hacia afuera, no hablando de nosotros como jugadores, porque sabemos que en el fútbol las distancias se han reducido muchísimo”, aseguró el delantero de Cartaginés Johan Venegas en la conferencia de prensa oficial del encuentro.

Por su parte, el entrenador Andrés Carevic reflexionó en la misma comparecencia:

“La idea nuestra es jugar con toda la seriedad y buscar ganar el partido. No valoro que hay que hacer cuantos goles, hay que respetar a un rival, que ha jugado buenos partidos, que no le ha salido el resultado positivo pero tiene sus detalles entonces es jugar con toda la seriedad y después se verá como es todo el tema de goles”.

Los de la Vieja Metrópoli llegan a este encuentro después de perder la oportunidad, el fin de semana pasado, de ser líderes del campeonato nacional. Los azules empataron 0 a 0 contra Guadalupe y no pudieron dejarse la cima.

En el torneo tico, Cartaginés es segundo de la clasificación con siete puntos de 12 posibles.

En el Fello Meza, con su gente, los blanquiazules no tienen derecho a fallar ante un rival que además de vencer debería de superar con claridad.