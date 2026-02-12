Cartaginés no pudo ni salvar la honra contra Sporting

Douglas López de Cartaginés (8) disputó el balón contra el jugador de Sporting, Santiago Row (34).

Cartaginés no pudo contra Sporting en el Torneo de Copa. Como visitante terminó goleado 4-1 y en casa perdió 2-1. Al final, la serie fue sencilla para los dirigidos por Andrés Carevic, que ya están en semifinales.

El cuadro albinegro llegó con un planteamiento inteligente al Fello Meza, donde no hubo ni siquiera peligro de que se diera una remontada, que solo se veía posible en los sueños blanquiazules, porque en el terreno de juego nunca estuvo en riesgo la ventaja.

La ilusión de los hombres de Amarini Villatoro creció en el minuto 16 del encuentro, cuando Ricardo Márquez logró anotar de cabeza. La jugada nació de un centro de Fernán Faerron, quien puso el balón en el punto de penal para que el artillero marcara de cabeza.

Ese gol despertó a los brumosos, quienes empezaron a jugar con presión en ofensiva, apostaron por el juego largo para que Márquez se impusiera y buscaron profundidad por las bandas.

Pese al empuje de Cartaginés, Sporting supo mantenerse ordenado en defensa. No corrió riesgos ni entró en desesperación ante la presión rival.

Cuando el ímpetu brumoso bajó, el equipo de Carevic tomó el esférico y empezó a administrar el cotejo hasta conseguir una ocasión que golpeó con fuerza a Cartaginés.

Joshua Navarro, uno de los últimos refuerzos de Sporting, ejecutó un penal al minuto 65 y puso el 1-1 momentáneo. La diana provocó un bajonazo evidente en los futbolistas cartagineses; la serie quedó prácticamente sentenciada.

Al partido le sobraron 25 minutos, pero Sporting no se quedó con las ganas de hacer leña del árbol caído y, en los últimos instantes, volvió a marcar para sellar el 2-1 definitivo.

El juvenil Kaden Farrier fue el encargado de anotar para que Sporting se consolide como una pesadilla para Cartaginés. Los blanquinegros suman tres partidos contra los brumosos y en todos celebraron la victoria.

Ahora, Sporting se las verá contra Puntarenas FC el 25 y 29 de marzo para definir a un finalista del Torneo de Copa.