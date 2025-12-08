Cartaginés no le hizo el favor a Herediano

Fernando Lesme de Liberia peleó un balón ante la marca de Carlos Barahona y Douglas López de Cartaginés.

Cartaginés y Liberia pudieron disputar el partido de la fecha. Era el juego que más expectativa generaba y el que más miradas tenía, no obstante, al final no pasó de un 0 a 0 en el que las emociones no se hicieron presentes.

El resultado dejó la clasificación de la tabla de posiciones tal y como estaba previo a la jornada: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia eran los primeros cuatro y así terminaron.

Del lado liberiano era claro que había una intención de mantener la concentración al máximo, pero sobre todo no correr riesgos. Los guanacastecos no querían perder la ventaja con la que habían iniciado la fecha, pues un gol de los brumosos le daría opciones a Pérez Zeledón y Herediano.

La tensión se trasladó a la gramilla del Fello Meza, pero sobre todo del lado liberiano. En zaga la instrucción era fuera el balón, sin importar si se pasaba o se buscaba la espalda de la zaga adversaria con un pelotazo.

La actitud guanacasteca, sumada a un Cartaginés correcto, pero no destacable, fue suficiente para entender que el 0 a 0 sería difícil de romper. Los brumosos tuvieron la mayor cantidad de tiempo el esférico y sí lograron varias veces quedar de frente al marco de los amarillo y negro; pero los remates blanquiazules terminaron lejos del arco.

Los minutos fueron pasando y en el campo era notorio que ninguno de los dos equipos tenían la prioridad de buscar el gol, más sí defenderse y evitar que le marcaran.

Los últimos 10 minutos del partido fueron de trámite, se notó que tanto los liberianos como los brumosos ya estaban centrados en la fase semifinal y sus nuevos rivales: para los cartagineses el cuadro de Saprissa, mientras que para los liberianos, el líder, Alajuelense.

Ya con la llegada del pitazo final, Liberia celebró como un cetro en la gramilla del Fello Meza su pase a las semifinales. Los guanacastecos se juntaron y también agradecieron el gesto de la afición de Cartaginés, quienes aplaudieron el esfuerzo y el logro del rival de turno.

Después de luchar hasta en la mesa por clasificar, Liberia logró amarrar su boleto a semifinales. Los Coyotes se metieron a la fiesta grande del fútbol tico y ahora deberán luchar contra el hueso más complejo: el súper líder Alajuelense.

Para José Saturnino Cardozo y sus pupilos será clave el partido como local, el cual tendrán el próximo miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño. Si los liberianos sacan ventaja podrían pensar en un planteamiento reservado para la vuelta y así dar otro batacazo: ya dejaron fuera a Herediano y sería un sorpresón si sacan a la Liga de la segunda ronda.