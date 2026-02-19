Fútbol

Cartaginés no es el Real España: los brumosos tienen viva la serie y su técnico lo grita sin miedo

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, se mostró orgulloso por cómo su equipo se le plantó al Vancouver Whitecaps

Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Vancouver
Amarini Villatoro lució elegante en el juego de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







