Cartaginés no es el Real España: los brumosos tienen viva la serie y su técnico lo grita sin miedo

Amarini Villatoro lució elegante en el juego de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps.

Esta semana, la discusión alrededor del fútbol de Centroamérica giró en torno a si los equipos de la región pueden competir o no contra la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf. El DT del Cartaginés, Amarini Villatoro, sacó pecho por el rendimiento de su equipo, que empató 0-0 con el Vancouver Whitecaps.

Los cuestionamientos se dan luego de que en Honduras el fútbol de Centroamérica recibiera un duro golpe con la derrota 1-6 en casa del Real España, de Jeaustin Campos, contra Los Angeles FC.

Villatoro explicó que la fórmula para rendir en este tipo de duelos radica en ser consciente de las fortalezas y debilidades propias para, a partir de ahí, crear un plan de trabajo.

“Hicimos un partido serio, como se debe jugar internacionalmente: con orden, aplicación táctica y compromiso. El esfuerzo fue al máximo; estuvimos a la altura con nuestras armas y formas. Jugamos contra un equipo de alta intensidad e igualamos fuerzas en cuanto al esfuerzo físico y el orden”, describió.

Para el DT guatemalteco, el empate es un buen resultado.

“El resultado es positivo. Nosotros apuntamos a finalizar algunas jugadas; nos faltó algo de atrevimiento adelante, pero el empate, por el formato de la serie, es favorable porque no recibimos gol en casa. Ahora buscaremos el resultado en Canadá”, puntualizó.

Una de las metas del Cartaginés era salir sin goles en contra del Fello Meza, ya que una anotación de Vancouver habría puesto el panorama muy cuesta arriba por el gol de visita. Ahora, los brumosos, si marcan en territorio canadiense, tendrían la ventaja de clasificar con el empate.

“Era importante llegar con vida a Canadá, con posibilidad e ilusión, y vamos con eso. Intentaremos hacer nuestro partido allá y buscaremos el arco contrario. Hay que competir siempre, y eso lo estamos haciendo, menos en el Torneo de Copa. Estamos con mucha confianza en el grupo”, manifestó.

Para el timonel, el batacazo es posible y ve a su equipo dando el golpe en la Concacaf.

“Desde el inicio dijimos que íbamos por la hazaña. Queremos seguir compitiendo y buscaremos el orden para lograrlo”, finalizó.

El duelo de vuelta se realizará el próximo miércoles 25 de febrero.