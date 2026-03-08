Cartaginés gana pero Amarini Villatoro igual dispara contra el VAR y el calendario

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, aseguró que el triunfo ante Puntarenas FC es mérito total de sus jugadores. No obstante, también aprovechó para lanzar un llamado de atención sobre el manejo del VAR y la calendarización del campeonato nacional.

Incluso, el técnico brumoso asegura que no se está “cuidando la materia prima” del fútbol, que son los jugadores.

—¿Qué valoración hace del triunfo ante Puntarenas FC?

-Resalto la entrega del equipo, el ADN ganador, de guerrero. Los muchachos mostraron hambre en una condición difícil. Logramos resurgir ante un rival complicado, fuerte y con un trabajo de dos años. A ellos se les ve un buen proceso y sabíamos que sería difícil, pero supimos descifrar el partido.

-¿Cuál es su opionión del arbitraje?

-Pablo Camacho es un buen árbitro y por algo tiene gafete FIFA. Yo no estoy contra Pablo. Él es llamado por el VAR y debe asistir, para eso está la herramienta. Mi situación es con el VAR, porque sentimos que todas las jugadas de los rivales son revisadas, pero las nuestras no. Por ejemplo, hoy tengo la duda en la jugada de José Mora cuando se va solo frente al arco. Lo único que pedimos es que el VAR también revise con justicia las acciones a nuestro favor.

—¿Está muy cansado su equipo?

-Primero hay que tener claro que los dueños del espectáculo son los jugadores. Tenemos que ver que se están lesionando como pines de boliche. ¿Cuántos jugadores hay lesionados? Yo estaba muy preocupado por el partido ante Puntarenas porque no tenía a muchos futbolistas disponibles. No estamos cuidando la materia prima del fútbol.

—¿Dónde sacó ventaja Cartaginés?

-En el manejo de la pelota. A pesar de la intensidad de Puntarenas, nosotros tuvimos el balón. Fue un partido de mucho desgaste, pero pudimos combatir eso con posesión.