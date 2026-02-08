Cartaginés espanta fantasmas y se pone ‘al corte’ del Herediano por el liderato

Juan Carlos Gaete del Cartaginés hace un pase a Christopher Núñez, mientras que Joshua Canales y Luis José Hernández (al fondo) del Pérez Zeledón observan para marcar.

Cartaginés consiguió un triunfo clave en su temporada. El plantel brumoso llegó a la jornada del Campeonato Nacional con dos derrotas como antecedente, ambas frente a Sporting FC; sin embargo, el club levantó la cabeza.

Los blanquiazules se impusieron 1-0 a Pérez Zeledón en un cotejo cerrado, en el que se notaba que se enfrentaban dos rivales directos por los primeros cuatro lugares. Cartaginés sacó ventaja, cuidó la diana y se dejó los tres puntos.

El gol brumoso llegó al minuto 56, cuando Luis Flores tomó un esférico en las afueras del área y sacó un remate rastrero de derecha para abombar las redes. La anotación le dio tranquilidad al equipo de la Vieja Metrópoli, que llegaba a este encuentro con dudas tras las derrotas recientes.

Sporting le ganó a Cartaginés primero por el torneo nacional 2-0 y luego lo goleó 4-1 en la ida del Torneo de Copa. Ante esto, una nube de incertidumbre se posó sobre los brumosos, que venían de un buen arranque y peleaban el liderato con Herediano.

Al final, los blanquiazules lograron imponerse a un Pérez que quería golpear la mesa y afianzarse en zona de clasificación. Con el triunfo, Cartaginés llegó a 13 unidades, las mismas que posee el Team; sin embargo, los florenses son líderes por diferencia de gol.

Los Guerreros del Sur quedaron estancados con siete puntos.

En cuanto al desarrollo del duelo, el partido fue de entradas fuertes y de mucha disputa en la zona media. De hecho, se vieron numerosos roces y muestras de molestia con el arbitraje de William Mattus.

El cierre del partido tuvo una entrada muy fuerte de Andrés Pastrana, del Pérez, contra Christopher Núñez, lo que provocó una serie de empujones en el terreno de juego. Al final, la acción no pasó de tres tarjetas amarillas.

Luis Flores fue felicitado por sus compañeros luego de marcar ante Pérez Zeledón. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Manuel Morán, delantero de Pérez Zeledón, tuvo una acción clara para anotar, pero al lanzar un penal en el primer tiempo vio cómo Kevin Briceño se lo detuvo.

“Yo asumo la responsabilidad de no concretar el penal. Solo queda pasar la página y continuar. Vamos a la fecha que viene; siento que nos han faltado pequeños detalles para cerrar los partidos. Ahora toca levantarse y seguir aspirando a estar arriba”, dijo a Radio Columbia.

Por su parte, Diego González, lateral izquierdo de Cartaginés, explicó que era clave ganar los tres puntos, ya que encadenar una tercera derrota no era una opción debido al golpe anímico.

“Es importante volver a sumar de a tres; el rival era trascendental y había que triunfar. El gane da confianza después de lo que vivimos. Ahora nos centramos en el Torneo de Copa; vamos a intentar anotar rápido”, comentó a la misma emisora.

El compromiso también marcó los primeros minutos de Fernán Faerron con la camiseta azul. El excentral de Alajuelense y Herediano volvió a disfrutar del terreno de juego, luego de que no veía acción desde el 24 de julio de 2025.

Ahora Cartaginés se centra en el compromiso de vuelta del Torneo de Copa, que se jugará el próximo martes a las 8:15 p. m. La serie está muy cuesta arriba, pero se cerrará en el Fello Meza y, con un 3-0, los cartagineses igualarían el global ante Sporting.