Fútbol

Cartaginés enciende la polémica en sus redes sociales por el gol anulado ante Herediano

Cartaginés mostró su molestia por la acción que les daba el 2 a 2 contra Herediano y fue anulada

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Por Esteban Valverde
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, mostró su desazón al final del duelo entre brumosos y florenses. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)







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CartaginésHeredianoPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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