Cartaginés enciende la polémica en sus redes sociales por el gol anulado ante Herediano

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, mostró su desazón al final del duelo entre brumosos y florenses.

En el Club Sport Cartaginés la molestia fue más que evidente luego del partido contra Herediano. Los brumosos perdieron 2 a 1 ante los florenses; sin embargo, la polémica llegó en el último minuto, cuando se anuló un gol al considerarse que el balón había salido en el centro previo a la anotación.

Ante esto, los brumosos informaron en sus redes sociales sobre el resultado final ante el Team, pero lo hicieron con una imagen de la jugada en la que parece que el esférico está sobre la línea. De hecho, la imagen no es una fotografía, sino una captura de la transmisión televisiva.

La jugada fue protagonizada por el zaguero Fernán Faerron, quien centró, y luego Douglas López remató para hacer la diana que representaba el 2 a 2.

¡Final del partido! 💙



PD: Juzguen ustedes si el balón salió 🧐 pic.twitter.com/sdd5d9RLip — C.S. Cartaginés (@Cartagines) April 11, 2026

El central del juego, Adrián Chinchilla, decidió anular la acción de inmediato, luego de que se le indicara que el balón había salido. Esto provocó los reclamos brumosos.

“Se juega con VAR para algunos equipos y para otros no. El VAR funciona para muchos equipos, pero no puede ser que esa última bola la revisen en 10 segundos, con lo ajustada que fue”, dijo Fernán Faerron luego del partido.

El resultado dejó a Herediano con 31 unidades en el primer puesto, mientras que Cartaginés es tercero con 27.