Cartaginés deberá pagar casi un millón de colones por fallarle a la prensa

Cartaginés perdió 2 a 1 el partido de ida de la semifinal ante Saprissa.

El Club Sport Cartaginés fue el equipo que más sufrió con las sanciones luego de los duelos semifinales de mitad de semana. El cuadro brumoso recibió una multa de ¢800 mil, esto por impensadas razones en el juego contra Saprissa.

La multa se desglosó en ¢300 mil porque ‘el jefe de prensa del club en día de partido no cumplió con sus obligaciones, las cuales están establecidas en el artículo 17 del Reglamento de Comunicación y Prensa’.

Por otra parte, los ¢500 mil restantes son por la falta de internet para que los medios de comunicación puedan realizar bien su trabajo.

“Al ser la primera vez que no cumple con tener internet con las características disputas en el Reglamento de Comunicación y Prensa Temporada 2025-2026″, se lee.

De esta forma, los brumosos por situaciones ajenas a lo que sucede en el terreno de juego tendrán que sacar casi ¢1 millón.