Carlos Mora celebra su primer título en Europa

El extremo de la Selección de Costa Rica, Carlos Mora, celebró su primer cetro como legionario. El costarricense ganó, junto a su club, la Universidad de Craiova, la Copa de Rumanía.

El Craiova se impuso en la final al Cluj, aunque el equipo de Mora tuvo que recurrir a los penales para conquistar el título. El partido terminó 0 a 0 y la definición desde los once pasos finalizó 5 a 4 a favor del conjunto del nacional.

En este compromiso, el exjugador de Alajuelense disputó los 90 minutos y además convirtió uno de los lanzamientos desde el punto de penal.

Este duelo llegó en un momento determinante para el equipo de Mora, porque además del título le permitió enviar un fuerte mensaje en la primera división rumana. El próximo fin de semana, Craiova y Cluj volverán a enfrentarse, esta vez en la penúltima jornada de la liga.

Así celebró el Craiova el cetro de Copa. (Universidad Craiova/Universidad Craiova)

Si el equipo de Mora logra imponerse, le arrebatará al Cluj el primer lugar de la clasificación cuando solo restará una fecha por disputarse. Ante este escenario, el costarricense podría soñar con un doblete: ganar tanto la copa como el campeonato local.

Carlos Mora fue vendido al club rumano en junio de 2024 y, desde entonces, encontró regularidad en el equipo, por lo que ya se especula con un posible salto a una liga de mayor nivel en Europa.