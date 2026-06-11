Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: Hora y canal para ver este partido del Mundial 2026

La jornada del viernes 12 de junio empieza con el partido entre Canadá y Bosnia, en el Mundial 2026.

Luego de los encuentros del jueves México vs. Sudáfrica y Corea del Sur vs. República Checa, el viernes 12 de junio tendrá dos partidos del Mundial 2026.

El primero será entre Canadá y Bosnia Herzegovina, pactado para la 1 p. m. (hora de Costa Rica) en Toronto y solamente será transmitido a través de la pantalla de Fox+.

90 minutos antes de eso, se efectuará el segundo episodio de la trilogía de inauguraciones de esta Copa del Mundo.

Este juego también puede sintonizarlo a través de Teletica Radio (91.5 FM).

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince estarán entre los artistas principales.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.