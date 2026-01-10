Bryan Oviedo ve a Kenay Myrie en Inglaterra o Alemania en un mediano plazo

Bryan Oviedo jugó con el Copenhague de Dinamarca en 2019, cuando volvió luego de su paso por Inglaterra.

Bryan Oviedo, exjugador costarricense del Copenhague de Dinamarca, reveló que ve condiciones muy favorables para que Kenay Myrie pase de este club a una liga top en un mediano plazo.

Kenay Myrie llegará al Copenhague de Dinamarca tras una venta cercana al millón de dólares, como informó La Nación en exclusiva. Oviedo analizó para este diario la llegada de Myrie y reveló que incluso Roy Myrie, padre del juvenil de 19 años, lo contactó en los últimos días para conocer detalles sobre el club danés.

“Para Kenay es una excelente oportunidad ir a un equipo tan grande; es de esos clubes que abren puertas. Estos días hablé con su papá y con él, y les dije que era una oportunidad espectacular. Sin duda va a aprender mucho más y podrá crecer”, detalló Oviedo.

Bryan Oviedo llegó al Copenhague en 2010, procedente del Saprissa. Fue ahí donde inició el camino que posteriormente lo llevó a la Liga Premier, con el Everton de Inglaterra.

El lateral zurdo explicó cuál considera que es la principal enseñanza que ofrece un club como el Copenhague.

“Lo mental. Obviamente ahí se desarrolla el físico, pero lo mental es clave. Cuando estás ahí empiezas a jugar contra equipos como Barcelona o Real Madrid, clubes grandes. Se te abre la mente y te das cuenta de que puedes competir contra los mejores del mundo”, puntualizó.

Como primer reto, Myrie deberá adaptarse a un país donde las bajas temperaturas son parte de la rutina, especialmente durante el primer semestre del año.

En el aspecto deportivo, Oviedo recalcó que ve a Myrie con todas las condiciones para, en un mediano plazo, dar el salto a una liga de mayor exigencia, como la inglesa o la alemana.

“Kenay viene de un equipo ganador como Saprissa, y en Copenhague será igual: llega al club más importante de Dinamarca. Creo que para él será más sencillo de lo que fue para mí. Por su físico, su fuerza y su estatura, puede adaptarse más rápido. Si logra acomodarse bien, le irá espectacular y pronto lo veremos en Alemania o Inglaterra, porque desde ahí el paso a esos países es mucho más sencillo”, sentenció.

Cabe recordar que Oviedo dio ese salto en 2012, cuando pasó del Copenhague al Everton de Inglaterra, donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.