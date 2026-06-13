Fútbol

Brasil vs. Marruecos: Estos golazos de Ismael Saibari y Vinícius Júnior hay que verlos una y otra vez

Brasil y Marruecos protagonizan un partido intenso y con buenos goles en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Vinícius Jr celebra su anotación en el partido entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026.
Vinícius Jr celebra su anotación en el partido entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026. (JEWEL SAMAD/AFP)







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Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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