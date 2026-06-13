Brasil vs. Marruecos: Estos golazos de Ismael Saibari y Vinícius Júnior hay que verlos una y otra vez

Vinícius Jr celebra su anotación en el partido entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026.

Se acabó el primer tiempo de un intenso partido entre Brasil y Marruecos en su estreno en el Mundial 2026 y el marcador se encuentra 1-1. ¿Vio los goles? Perdón, ¿los golazos de Ismael Saibari y Vinícius Jr?

En caso de que no los haya observado aún, hágase un favor y préstele atención a estos videos. Posiblemente quiera verlos una y otra vez, porque de verdad que los dos tantos fueron muy buenos, así como de campeonato mundial.

Vea el gol de Marruecos (Ismael Saibari)

🇲🇦⚽ ¡Gol de Marruecos! 🔥

Ismael Saibari apareció al minuto 21 para abrir el marcador y adelantar a los Leones frente a Brasil. 🇲🇦#Fox26 pic.twitter.com/hK0mVjNl7R — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 13, 2026

Vea el gol de Brasil