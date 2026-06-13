Brasil vs. Marruecos: Estos golazos de Ismael Saibari y Vinícius Júnior hay que verlos una y otra vez

Se acabó el primer tiempo de un intenso partido entre Brasil y Marruecos en su estreno en el Mundial 2026 y el marcador se encuentra 1-1. ¿Vio los goles? Perdón, ¿los golazos de Ismael Saibari y Vinícius Jr?
En caso de que no los haya observado aún, hágase un favor y préstele atención a estos videos. Posiblemente quiera verlos una y otra vez, porque de verdad que los dos tantos fueron muy buenos, así como de campeonato mundial.
Vea el gol de Marruecos (Ismael Saibari)
🇲🇦⚽ ¡Gol de Marruecos! 🔥— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 13, 2026
Ismael Saibari apareció al minuto 21 para abrir el marcador y adelantar a los Leones frente a Brasil. 🇲🇦#Fox26 pic.twitter.com/hK0mVjNl7R
Vea el gol de Brasil
🇧🇷⚽ ¡Apareció Vinicius Jr.! 🔥— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 13, 2026
La estrella brasileña se hizo presente al minuto 31 para igualar el marcador y devolver la esperanza a la Canarinha. 🇧🇷👏#Fox26 pic.twitter.com/ec0zLa0Moj