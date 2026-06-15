Bélgica vs. Egipto: Esta es la única manera de ver este partido del Mundial en horario laboral

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026.

Bélgica y Egipto protagonizan otro partido atractivo en el menú futbolero del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. Este juego se disputará a partir de la 1 p. m. (hora de Costa Rica) y corresponde al grupo G.

El juego que se efectuará en el Estadio de Seattle se jugará en horario laboral. ¿Cómo puede verlo? Si en su trabajo se lo permiten, tome en cuenta que en territorio nacional solo estará disponible a través de la pantalla de Fox+.

Asimismo, puede sintonizarlo en la radio, a través de Teletica Radio (91.5 FM), que cuenta con los derechos de transmisión del 100% del Mundial.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.

¿Y en otros países?

En Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

En Mexico: ViX Premium.

En España: DAZN España.