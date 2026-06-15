Fútbol

Austria vs Jordania: ¿Cómo y a qué hora ver este partido en el Mundial 2026?

Austria y Jordania protagonizan el último partido del martes, en una jornada llena de fútbol en el Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Austria y Noruega juegan este martes en el Mundial 2026.
Austria y Noruega juegan este martes en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Austria vs Jordania
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.