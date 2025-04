¿Aún interesa Erick ‘Cubo’ Torres en Santos? Presidente del club no dejó ninguna duda

Luego de conocerse esta semana la revocatoria de la licencia de la Asociación Deportiva Guanacasteca por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, la llegada del mexicano Erick Cubo Torres al cuadro pampero es incierta.

El presidente del Santos, Ronny Cortés, aseguró que el artillero azteca tenía todo acordado para incorporarse a Guanacasteca, a pesar de que él mismo le había ofrecido un salario de $8,000, además de incentivos por goles anotados y asistencias.

No obstante, Torres habría aceptado la propuesta del conjunto nicoyano, lo cual provocó el malestar del jerarca santista, quien lo calificó como malagradecido.

Ante la sanción impuesta a Guanacasteca, es evidente que Erick “Cubo” Torres debe buscar un nuevo equipo. Por ello, antes del juego ante Puntarenas FC, se le consultó al presidente del Santos si estaría dispuesto a hacerle una nueva oferta al delantero mexicano.

“Cubo no me interesa, retiré la oferta. A Santos no viene, es una persona desleal y puede ser que lo siga siendo. Nosotros venimos a sanear el equipo y, la verdad, cuando él se va para un lado, algo pasa… algo sucede”, comentó Cortés en Radio Columbia.

El presidente del cuadro caribeño reiteró que “Cubo” Torres le había prometido que jugaría con Santos, y él confió en su palabra. Sin embargo, posteriormente le informó que tenía una oferta de un grupo de mexicanos.

“El Cubo fue desleal. No tiene palabra, y gente así no tiene que estar en el fútbol. Hay que dejar el tema ahí, que juegue donde quiera, pero en el Santos no tiene cabida. El tema con él está cerrado, no lo quiero. De momento, estamos negociando con algunos jugadores y otros extranjeros que vendrán a reforzar el equipo”, concluyó Cortés.