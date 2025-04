‘Mexicano malagradecido’: Presidente de Santos revela salario millonario y premios que le ofreció al Cubo Torres

Ronny Cortés, presidente de Santos de Guápiles, está furioso con Erick el “Cubo” Torres por tomar la decisión de jugar con Guanacasteca y rechazar la oferta que él le hizo para que se uniera al cuadro guapileño.

“Es un mexicano malagradecido”, dijo Ronny Cortés, cuando se le consultó qué pensaba de que el “Cubo” le diera la espalda a Santos.

El presidente de Santos aseguró que, más que darle la espalda al club, se la dio a él, y eso lo tiene dolido, porque, según resaltó, fue él quien le tendió la mano a Torres cuando más necesitado estaba.

“Me siento mal, porque en mi casa lo arropamos cuando no tenía techo. No es por sacarle en cara, pero es que uno se siente mal por la forma en que actuó y por decirme que no tiene que darme explicaciones. Él me dijo: ‘Solo porque me pagaste una plata, no voy a ir donde usted me diga. Usted no debe meterse en mi vida profesional’”, expresó Ronny Cortés.

Cortés reveló el monto que le ofreció a Erick el “Cubo” Torres para que jugara con su equipo en Guápiles.

“Le mandé una oferta que era la más alta. De los tres equipos que en este momento estábamos interesados en él, la oferta mía era la mejor. Era un salario mensual de $8.500 (más de ₡4 millones), más $200 por gol (₡103.000), $100 (₡51.900) por asistencia y dos años de contrato”, indicó Ronny Cortés.

Ronny agregó que no solo él está dolido con Torres, también su familia. No esperaba que el jugador no estuviera a su lado. El jerarca de Santos confiaba en que se uniera al club, al menos por seis meses.

Erick "Cubo" Torres volverá a jugar con Guanacasteca. El presidente de Santos dice que le ofreció $4.000 de salario y premio por goles y asistencias.

Ronny Cortés recordó que le ayudó al “Cubo” a quedar libre de un equipo de Las Vegas, en Estados Unidos, para que pudiera jugar en el país.

“Cuando el ‘Cubo’ se vino de Las Vegas, debía una plata y yo la pagué. Además, yo le daba $1.000 por mes y un carro. Después vino lo de la sanción y Herediano no lo quiso por el dopaje: le quitó el carro, la casa y no le dio más plata. Yo me lo llevé para Sámara, le di trabajo, casa, comida, carro... lo que ocupara.

Yo pagué $10.800, aquí tengo el recibo, y además le pagaba $1.000 por mes. Ahora le dije: ‘Sos un malagradecido’, y me respondió: ‘Si te tengo que devolver la plata, yo se la devuelvo’. Le dije: ‘Sí, devuélvame $20.000, usted tiene mi número de cuenta’”, destacó Ronny Cortés.

Ronny Cortés, afirmó que cuando Erick Torres, estuvo en mala situación, él le dio la mano. "Es un malagradecido". (Facebook )

El presidente de Santos no sabe por qué el delantero se marchó para Guanacasteca. Cortés añadió que el representante del futbolista lo llamó y le expresó que rompió relaciones con Erick Torres por la forma en que lo trató.

“El representante le dijo que eso no se le hace a un amigo, menos a alguien que le dio la mano y le ayudó tanto”, finalizó Ronny Cortés.