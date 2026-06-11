Atención Saprissa: ESPN da noticia sobre Fidel Escobar en el Mundial 2026

Fidel Escobar fue titular con Panamá en el proceso eliminatorio hacia el Mundial 2026.

Los aficionados del Deportivo Saprissa se mantienen muy pendientes de dos jugadores en la Copa del Mundo 2026: los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

Este jueves, la cadena internacional ESPN dio una noticia sobre Fidel Escobar, defensor titular de los morados.

El medio televisivo estuvo presente en la práctica de la selección panameña, donde informó que el jugador saprissista entrenó con el equipo titular. Ante esto, se perfila como una de las principales opciones para debutar en el Mundial.

Panamá jugará el miércoles 17 de junio a las 5 p. m. contra Ghana. Los canaleros comparten grupo con Inglaterra, Croacia y el conjunto africano.

Los comentaristas de la cadena televisiva señalaron que les parecía llamativa la presencia de Escobar en el once estelar, sobre todo por el nivel que mostró en los partidos previos a la Copa del Mundo.

Por otra parte, el jugador que no sería de la partida es Tomás Rodríguez, quien, según todo indica, deberá esperar una oportunidad desde el banquillo de suplentes.

El entrenador de la selección panameña, Thomas Christiansen, no ha dudado en confiar en Escobar, pese a que el defensor sufrió una larga lesión con Saprissa que lo mantuvo alejado de las canchas hasta el cierre del torneo nacional.

Según ESPN, Fidel jugaría como defensor central en el debut mundialista de Panamá.