Fútbol

Atención Saprissa: ESPN da noticia sobre Fidel Escobar en el Mundial 2026

Fidel Escobar se encuentra con la selección de Panamá, pero su nivel en los amistosos previo al Mundial generó dudas

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Por Esteban Valverde
Fidel Escobar clasificó al Mundial 2026.
Fidel Escobar fue titular con Panamá en el proceso eliminatorio hacia el Mundial 2026. (Foto tomada de Instagram Fepafut. /Foto tomada de Instagram Fepafut.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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