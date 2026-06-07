Fútbol

¡Atención! Estas son las estafas relacionadas con el Mundial 2026

Especialistas advierten sobre un aumento en los intentos de fraude digital relacionados con la Copa del Mundo 2026

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Por Steven Torres
Los expertos recuerdan la importancia de verificar los sitios web oficiales antes de realizar cualquier transacción relacionada con la Copa del Mundo 2026 para evitar estafas digitales.
Los expertos recuerdan la importancia de verificar los sitios web oficiales antes de realizar cualquier transacción relacionada con la Copa del Mundo 2026 para evitar estafas digitales. (Fotocomposición de Canva/Fotocomposición de Canva)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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