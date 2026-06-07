¡Atención! Estas son las estafas relacionadas con el Mundial 2026

Los expertos recuerdan la importancia de verificar los sitios web oficiales antes de realizar cualquier transacción relacionada con la Copa del Mundo 2026 para evitar estafas digitales.

A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, el peligro de caer en un fraude aumenta considerablemente, debido a que los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad de vivir la fiebre mundialista.

Según un estudio del Equipo Global de Investigación y Análisis de la firma Kaspersky, las principales estafas detectadas correspondieron a la venta de entradas falsas y a la promesa de supuestos premios de 500.000 dólares.

Los expertos señalaron que una de las principales modalidades de fraude consiste en el uso de páginas que imitan a las plataformas oficiales de la FIFA, así como sitios que utilizan el evento como anzuelo. Este tipo de artimañas se emplea principalmente para sustraer datos personales y financieros.

Kaspersky es una empresa global para soluciones relacionadas con la ciberseguridad.

A continuación, se detallan los tipos de estafas utilizadas por los timadores que podrían poner en riesgo su información:

El primer método es phishing, se ofrece la supuesta venta de entradas para los partidos del torneo, con la opción de efectuar el pago en múltiples monedas. Sin embargo, tras completar el proceso de registro y transacción, los usuarios no solo se exponen a perder el dinero de sus tarjetas, sino también a entregar información confidencial a los ciberdelincuentes.

El phishing se refiere a una técnica que utiliza eslóganes, logotipos y colores haciéndose pasar por una empresa real. Además, los timadores disponen de canales de contacto directo, tanto dentro del portal como a través de aplicaciones de mensajería, con el fin de generar mayor confianza en las personas.

El segundo método consiste en plataformas web que ofrecen la oportunidad de adquirir “mercancía oficial”, donde se muestran imágenes de camisetas y peluches de las mascotas del torneo. Para hacer la oferta más atractiva, el sitio destaca descuentos considerables. Además, a fin de parecer más creíbles, los timadores añaden sellos de “Compra Segura” o “Sitio Seguro” en la parte inferior del portal.

Otra modalidad de fraude detectada involucra campañas de mensajería electrónica basadas en ingeniería social (buscan explotar errores y emociones humanas), en las que los atacantes intentan engañar a los destinatarios para que envíen dinero o hagan clic en un enlace de phishing.

En uno de los ejemplos que menciona la firma de ciberseguridad Kaspersky, los aficionados recibieron notificaciones supuestamente emitidas por representantes oficiales del evento sobre una aparente irregularidad relacionada con su registro o la adquisición de sus boletos.

En otros casos, las personas son notificadas de que resultaron ganadoras de un premio de hasta 500.000 dólares para cubrir pases, vuelos y alojamiento.

El problema no se limita a la pérdida económica en una transacción fraudulenta; al introducir información personal, bancaria o credenciales en portales engañosos, los usuarios se exponen al robo de identidad, accesos no autorizados a sus cuentas y futuras campañas de phishing mucho más dirigidas.

Por esta razón, antes de ingresar datos, registrarse o realizar un pago, resulta fundamental verificar que el sitio sea oficial y desconfiar de cualquier comunicación que prometa beneficios excesivamente atractivos.