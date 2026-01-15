Así vio el analista arbitral la expulsión de Cartaginés que el VAR llamó a revisión

El duelo entre Cartaginés y Guadalupe FC tuvo una revisión del VAR que terminó con el defensor brumoso Carlos Barahona expulsado.

La jugada fue un majonazo por detrás, el cual de entrada el central consideró que era amarilla. No obstante, cuando el videoarbitraje entró en acción hizo un llamado y consideró que era tarjeta roja.

“Ëxpulsión perfecta. el árbitro no la vio tan peligrosa de entrada, pero con el videoarbitraje fue más que evidente que era tarjeta roja. Me parece que lo hace excelente el VAR, de hecho siento que la herramiento ha estado muy acertada en esta jornada inagural”, pronunció el analista y exárbitro internacional Greivin Porras a La Nación.

Cartaginés empata 1 a 1 con los guadalupanos en el minuto 70 de partido.