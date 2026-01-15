Cartaginés vs. Guadalupe: Un autogol cambia el rumbo; véalo aquí

El Club Sport Cartaginés y Guadalupe están jugando en la fecha inaugural del Torneo de Clausura 2026, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El partido empezó a las 8:03 p. m. y el marcador se encuentra 0-1, tras un autogol de Suhander Zúñiga, luego de un tiro de esquina cobrado por Marvin Angulo.

La impresión inicial del juego era que el cuadro brumoso buscaba llevar las riendas; pero los guadalupanos estaban atentos para generar contragolpes con velocidad y peligro.

Rodiney Leal se muestra atento para quedarse con el balón ante un remate de Cristopher Núñez en el minuto 7.

En el minuto 34 llegó la acción más peligrosa hasta el momento, por parte de Guadalupe con Brayan López, quien hizo una de más y desperdició una ocasión clarísima de gol, a pesar de lo poco que ha generado en ataque.

Al final del primer tiempo, Carlos Barahona le da un majonazo a un rival y a Rigo Prendas le indican que vaya a chequear el monitor del VAR. Tras ver lo ocurrido, el central cambia de decisión y expulsó al futbolista brumoso.

Guadalupe se frotó las manos en una noche fría en la Vieja Metrópoli al ver a su rival con un hombre menos.

Antes del descanso, el equipo que lucha por la permanencia abrió el marcador. Un tiro de esquina de Marvin Angulo iba bien dirigido y llevaba veneno puro. Ante el desvío de Suhander Zúñiga se produjo el autogol.

Vea el autogol de Cartaginés

⏰ 45+10’ Autogol de Cartaginés que le da la ventaja de 0-1 a Guadalupe. pic.twitter.com/74PcOuXIt1 — FUTV (@FUTVCR) January 15, 2026

La previa del partido Cartaginés vs. Guadalupe

Poco antes del juego, el presidente del club, Leonardo Vargas, se enteró del fallecimiento de su tío, Álvaro Vargas Aguilar, quien era un aficionado del cuadro brumoso.

Amarini Villatoro todavía no podrá sentarse en el banquillo de Cartaginés y lo mismo ocurre con sus asistentes, pues todavía no tienen sus respectivos permisos de trabajo.

Quien seguirá las instrucciones del chapín a ras de la cancha será Greivin Mora, según se indica en la hoja oficial de la alineación difundida tanto por el equipo como por la Unión Nacional de Clubes de Primera División (Unafut).

Otros que todavía no pueden actuar con Cartaginés por la misma razón son el argentino Enzo Fernández y el chileno Juan Carlos Gaete.

Quien sí estará en dirigiendo a su equipo es Mauricio Wright, como estratega de Guadalupe.

Amarini Villatoro todavía no puede sentarse en el banquillo de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde puedo ver el partido Cartaginés vs. Guadalupe?

El juego entre Cartaginés y Guadalupe será transmitido por FUTV.

Alineación de Cartaginés

Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Douglas López, Johan Venegas, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén y Suhander Zúñiga.

Alineación de Guadalupe

Rodiney Leal, René Miranda, Kenneth Guzmán, William Quirós, Samir Taylor, Greivin Méndez, Lautaro Ayala, Marvin Angulo, Elián Morales, Brayan López y Giovanni Clunie.