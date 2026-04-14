Así ve Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, la Copa del Mundo: el campeón, la figura y la sorpresa

Fernando Batista dirigió a inicios de marzo un microciclo de la Selección de Costa Rica y dos amistosos contra Jordania e Irán.

Aunque la Selección de Costa Rica no asistirá a la Copa del Mundo 2026, el seleccionador nacional Fernando Batista sí tiene muy claros sus pronósticos para el torneo.

En entrevista con La Nación, Batista dio a sus tres principales candidatos para ser campeones del mundo.

El timonel argentino, quien tuvo un rol importante en la generación que conquistó la Copa del Mundo en 2022 con Argentina —al dirigir a futbolistas como Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Cristian Romero—, aseguró que ve un peldaño arriba a tres selecciones: Argentina, Francia y España.

Sin embargo, no descartó a otros combinados históricos como Alemania o Brasil, que, pese a no atravesar su mejor momento, siempre son favoritos a dominar el certamen.

Por otra parte, Batista también mostró su admiración por Lionel Messi, a quien considera que volverá a ser figura en el Mundial, tal como lo fue en 2022.

“Messi está hecho para brillar y nunca para ser un actor secundario. Lleva 25 años siendo el mejor del mundo, por lo que creo que querrá, en su último Mundial, seguir siendo el mejor”, detalló.

De hecho, al consultarle sobre futbolistas veteranos que podrían destacar —como Luka Modrić, Cristiano Ronaldo o el propio Messi—, el estratega no dudó en su respuesta:

“Messi, sin duda. No por ser argentino, sino porque, al ser su último Mundial, va a querer destacar. Su actualidad sigue siendo muy buena”, afirmó.

El seleccionador de la Tricolor también señaló cuál podría ser el equipo sorpresa del campeonato y se inclinó por una selección africana: Marruecos.

“Marruecos es una selección que lo está haciendo muy bien, llega con buen nivel. Pero también Bélgica es un equipo que a mí siempre me ha gustado”, recalcó.

Fernando Batista intentó clasificar a la Copa del Mundo 2026 con la selección de Venezuela, pero no logró obtener los boletos directos y quedó cerca de alcanzar el repechaje, aunque finalmente no lo consiguió.