Fútbol

Así ve Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, la Copa del Mundo: el campeón, la figura y la sorpresa

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, dio sus predicciones de la Copa del Mundo 2026

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista, El Bocha, dirigió su primer entrenamiento como directo técnico de la Sele
Fernando Batista dirigió a inicios de marzo un microciclo de la Selección de Costa Rica y dos amistosos contra Jordania e Irán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando BatistaSelección de Costa RicaCopa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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