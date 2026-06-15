Así se vivió la goleada de Alemania en el Fan Fest de Ciudad de México

Simpatizantes de Alemania celebraron la victoria en el Fan Fest del Zócalo en México.

Alemania derrotó de forma contundente 7-1 a Curazao este domingo 14 de junio. El compromiso correspondiente al Grupo E de la Copa del Mundo 2026 se disputó en el Estadio de Houston.

Los futboleros en Ciudad de México también experimentaron el compromiso con alta intensidad. Seguidores de diferentes latitudes del mundo se congregó en el Zócalo capitalino para respaldar o simplemente para observar el juego.

El fotógrafo de La Nación John Durán estuvo ahí y pudo comprobar las serias dificultades para presenciar el compromiso con comodidad. Un sol inclemente azotó la plaza pública capitalina durante la jornada, así que los asistentes debieron ingeniárselas con diversos objetos para protegerse del calor de la tarde.

Aficionados del Fan Fest de México buscaron cualquier forma para taparse el sol durante el partido de Alemania vs. Curazao. (JOHN DURAN/John Duran)

Por otra parte, una marea de hinchas colombianos abarrotó el Fan Fest de la localidad. Los sudamericanos buscaron entretenimiento mientras esperan con ansias el debut de su selección en el Estadio de la Ciudad de México, el miércoles ante Uzbekistán.

Colombianos se hicieron presentes en el Fan Fest habilitado en el Zócalo de la capital mexicana para el Mundial 2026. (JOHN DURAN/John Duran)

La jornada también reunió a seguidores con “identidades compartidas”; por ejemplo, varios ciudadanos locales mostraron su simpatía por el combinado teutón.

Aficionados mexicanos y alemanes asistieron al Fan Fest de Ciudad de México para apoyar a Alemania. (JOHN DURAN/John Duran)

Las tradiciones locales impregnaron el ambiente de la zona. La música y el color autóctonos acompañaron a los presentes durante toda la actividad y las expresiones culturales aztecas añadieron un brillo especial a la jornada deportiva.