Fútbol

Así se vivió la goleada de Alemania en el Fan Fest de Ciudad de México

Los aficionados desafiaron el intenso calor en el Zócalo de la capital mexicana para disfrutar la goleada alemana en el Mundial 2026

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Por Steven Torres
Simpatizantes de Alemania celebraron la victoria en el Fan Fest del Zócalo en México.
Simpatizantes de Alemania celebraron la victoria en el Fan Fest del Zócalo en México. (JOHN DURAN/John Duran)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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