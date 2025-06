Así se preparó Jurguens Montenegro para el Herediano: entre niños, balones y entrenamientos

Jurguens Montenegro está ilusionado. De hecho, vive con tanta adrenalina su llegada al Herediano, bicampeón nacional, que prácticamente pasó todo este semestre (donde no jugó en Liberia) entregado por completo al trabajo físico, con el objetivo de llegar completamente a tono a la pretemporada.

Después del anuncio oficial de su llegada, el delantero atendió a La Nación y dio a conocer sus sensaciones por llegar al 31 veces campeón de Costa Rica.

Montenegro no escondió que tenía claro que no podía descuidarse a nivel físico, ya que eso podía implicar una adaptación compleja y afectar negativamente su llegada al Team. Ante esto, era común verlo en las plazas de Puntarenas haciendo entrenamientos.

Lo que nunca imaginó fue que su presencia se convirtiera en un imán para los niños, quienes comenzaron a llegar porque ahí entrenaba Jurguens Montenegro. Al final, el delantero los tuvo que integrar a su equipo de trabajo.

“La verdad ha sido mucho orgullo, a veces llegan y entrenan conmigo, ellos me ayudan a recoger los balones. También cuando voy a lugares de paseo, yo lo que hago es integrarlos y disfrutar con ellos”, afirmó.

Sobre su estado físico añadió:

“La última vez que me hice la medición, era el primero con buen rango de masa muscular de Liberia; de grasa estaba en 10, tenía que mejorar un kilogramo más. Ahora bajé la grasa. La verdad, me siento muy bien”.

Montenegro no escondió que su fichaje tiene un artífice: Jafet Soto. De hecho, dio a conocer que Alajuelense en algún momento lo llamó, pero no consiguieron un acuerdo satisfactorio.

“Él me ha querido siempre. Ahora tengo este lindo reto de hacer historia con Herediano. Jafet, por más que solo sea un dirigente, es una buena persona. Todos sabemos lo que representa Herediano”, puntualizó.

Cuando se confirmó que Jurguens finiquitó su vínculo con Liberia, el jugador se tomó con calma la nueva decisión deportiva.

“La verdad, yo siempre he sido sincero y directo. Eso fue una decisión mía, ya que Jafet, tiempo atrás, estaba interesado en mí. Otros equipos se interesaron, me querían los grandes. También me reuní con la Liga, pero no se llegó a ningún acuerdo. Yo quería ir a Herediano”, dijo.

Sobre la competencia, el artillero explicó que tener a compañeros como Marcel Hernández, Alonso Hernández, entre otros, solamente lo hará más fuerte.

“Se va Yendrick, una leyenda. Sobre Marcel, es un buen jugador, lo tuve en Cartaginés y Alajuelense, nos fue bien, fuimos campeones. El Tepa González es un gran jugador”, finalizó.