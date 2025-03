Jurguens Montenegro se destapa con todo: Herediano, su polémica salida de Liberia y hasta la ‘Sele’

Jurguens Montenegro está tranquilo. El delantero que comenzó este torneo con Liberia, pero que inexplicablemente quedó en el congelador, destapó por primera vez su realidad.

Montenegro confesó que fue despedido sin responsabilidad patronal del conjunto de la Ciudad Blanca. Además, anunció que se encuentra “peleando” su situación por la vía legal y que, de momento, se centra en prepararse para los retos que vivirá a partir del segundo semestre.

Montenegro también dijo que hay una negociación muy adelantada con Herediano, aunque ya La Nación conoce que ya hay un arreglo.

- ¿Cómo está Jurguens Montenegro?

- Yo la verdad estoy bien, me siento bien. Tal vez no voy a tener minutos ni ritmo de juego, pero con lo que yo trabajo y una actitud responsable no perderé la línea. Me preparo bien para lo que viene.

- ¿Cómo vivió lo sucedido con Liberia y su abrupta salida?

- Impactado con lo que pasó, porque no es normal que yo viviera esto. Donde he estado siempre he salido bien. En el único club donde no seguí fue en Bolivia, pero por rendimiento, al final yo respeté la decisión del club. Ahora yo me di mi lugar, pero yo solo he firmado en dos equipos en mi carrera: con Alajuelense y Liberia, y ahora me pasa esto. Uno siempre tiene que ser muy fuerte mentalmente, pero mientras uno sea buena persona y profesional, las puertas se abrirán.

- ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente en Liberia?

- Como siempre, hay muchas versiones. La gente tiene la libertad de opinar, más en Costa Rica. Sé y soy consciente de lo que pasó, en algún momento lo diré, pero todos los que me conocen saben que soy responsable y nunca he tenido problemas en mis trabajos. Yo lo único que hice fue darme mi lugar y no dejarme humillar por nadie.

- ¿Hoy no está entrenando con nadie?

- Ya me estoy preparando yo solito, algunos entrenadores me ayudan y yo les agradezco. Estoy listo para un nuevo reto, sé que será difícil mantenerme dos meses sin recibir salario, pero así es esto. Ya luego pelearé legalmente y vamos a ver qué pasa. Hay circunstancias que uno no debe tolerar y listo. Le agradezco a los entrenadores y gerentes que me han llamado, porque valoran mi trabajo.

- ¿Cuál es su condición en el mercado de piernas?

- Ahorita sé que soy jugador libre.

- ¿Usted finiquitó? ¿Hay una carta de libertad?

- No, lo que me dieron fue una carta de despido, porque ellos lo que aducen es que yo abandoné el trabajo. Mis abogados tienen mi situación. ASOJUPRO tiene mi caso y ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Es difícil no jugar durante dos meses, pero espero volver mejor. No tengo nada que reprocharme porque le di demasiado a Liberia y me voy con la frente en alto.

- ¿Entonces es un despido sin responsabilidad patronal?

- Sí, es que ellos dicen que yo abandoné, pero no es así. Yo no traté de llegar a los procesos judiciales, pero Liberia no cedió. Entonces uno no puede ya dejar que le pasen por encima, y si quieren que esto se vaya largo, pues vamos por el lado de la ley. Yo nunca he sido de pelear.

- ¿Ya sabe a dónde jugará en el segundo semestre?

- Agradecer a las juntas directivas que ven el interés en uno, uno les agradece. Al final esto es así, uno toma decisiones. Estoy tomando la decisión por mi familia. Siento que es momento de buscar la Selección, de competir en un equipo grande. Será una decisión por ese lado. Quiero luchar por títulos y por la Selección. Quiero estar enfocado.

- ¿Es Herediano su nuevo equipo?

- Sí, me reuní con Jafet, pero no he firmado nada. Herediano es la opción más fuerte y yo estoy contento con la oportunidad que se dé.