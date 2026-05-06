Así respondió Hernán Medford sobre Jorkaeff Azofeifa y su polémica celebración

Jorkaeff Azofeifa es titular indiscutible en el Saprissa, en esta jugada marcó a Doryan Rodríguez, delantero de Puntarenas FC.

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, no quiso profundizar sobre Jorkaeff Azofeifa y su polémica celebración contra Liberia, la cual lo tiene con una investigación abierta y podría dejarlo sancionado.

Cuando Ariel Rodríguez, delantero de la “S”, marcó el 1-1 contra Liberia, Azofeifa fue captado en la transmisión televisiva llevándose las manos a los genitales y supuestamente provocando a la afición rival. Por esto, Liberia solicitó una investigación.

Erick Lonis, principal dirigente deportivo de Saprissa, calificó como inaceptable la conducta de Azofeifa, pero Medford prefirió dejarlo como un asunto interno en la conferencia de prensa de este miércoles.

“Yo ni bola le doy a la situación. Él (Jorkaeff Azofeifa) está trabajando bien; mientras no pase nada, pues veremos. Yo no he querido enfocarme en algo sobre lo que no se ha dado ningún pronunciamiento”, dijo Medford.

El estratega aceptó que habló con Azofeifa, como lo hace regularmente con otros jugadores, además de que brindó su percepción sobre lo sucedido.

“Ya yo hablé claro, pero no solo con él, sino con todos los jugadores. Yo no voy a satanizar el asunto, solamente veremos qué pasa. Ese tipo de cosas a veces ocurren por la calentura del momento, por el ambiente; uno se equivoca en esta vida, pero no se puede satanizar la situación”, señaló Medford.

“Todos tenemos cola que nos pisen. El tema de hace dos semanas han sido los sancionados de Saprissa. ¡Púchica cómo venden con eso! Parece que esto era lo principal: Mariano, Escobar... Pucha, ¿tan importantes somos?”, agregó.

El Comité Disciplinario de la Fedefútbol se reúne este miércoles para analizar las sanciones del fin de semana, incluido el caso de Azofeifa.