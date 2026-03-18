Así llegó la ‘sangre’ de Óscar Duarte a la Selección de Nicaragua para jugar eliminatoria

Camila Boza Duarte (Der) junto a una compañera de la Selección Sub-17 de Nicaragua que disputa el premundial en Costa Rica.

Óscar Duarte es uno de los nombres históricos del fútbol de Costa Rica, pues integró las selecciones de 2014, 2018 y 2022, con las que disputó Copas del Mundo. No obstante, ahora la sangre del zaguero defenderá los colores del país que lo vio nacer: Nicaragua.

Duarte, quien es originario del vecino país, siempre representó deportivamente a Costa Rica. Sin embargo, su sobrina, Camila Boza Duarte, quien es costarricense de nacimiento, juega con la Selección Sub-17 de Nicaragua y, de hecho, disputa la eliminatoria que se desarrolla en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Camila es hija de Cinthia Duarte, hermana del futbolista del Deportivo Saprissa.

Boza se desempeña, al igual que su tío, como defensora y genera mucha expectativa por sus condiciones físicas, siendo una futbolista fuerte y con buen desempeño en el juego aéreo.

Respecto al clasificatorio de Concacaf, la selección Sub-17 de Nicaragua afronta la ronda final. Su primer partido fue este martes y perdió 5 a 0 contra Canadá, ahora deberá intentar recuperarse frente a El Salvador el jueves a las 10 a. m. y el domingo contra República Dominicana a las 12:30 p. m.

En el compromiso contra las norteamericanas, Camila ingresó en el segundo tiempo del partido.

Si Nicaragua quiere ir a la Copa del Mundo de 2026 de esta categoría deberá ganar su grupo o como mínimo aspirar a terminar en segundo lugar y ver si puede dejarse el boleto que se entrega al mejor segundo puesto de los tres grupos que tienen actividad.

Aunque es tica, la jugadora ha desarrollado su carrera deportiva en Nicaragua y milita en el club San Fernando de Masaya.

Óscar Duarte, aunque le tiene un gran cariño a Costa Rica, también guarda un profundo respeto y aprecio por Nicaragua, al punto que el zaguero viaja constantemente a ese país para visitar a su familia.

Ahora, en la selección de Nicaragua, por fin cuentan con la sangre de Óscar Duarte, el jugador que los hizo vibrar en 2014, 2018 y 2022 al defender la camiseta de Costa Rica en tres Copas del Mundo.

Cuando el defensor regresó de Brasil 2014, torneo en el que la Selección de Costa Rica llegó a cuartos de final, en Nicaragua lo recibieron como un héroe, ya que también puso el nombre de ese país en alto.