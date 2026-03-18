Fútbol

Así llegó la ‘sangre’ de Óscar Duarte a la Selección de Nicaragua para jugar eliminatoria

Óscar Duarte significó un antes y un después en el fútbol de Nicaragua, ahora su legado llega a las selecciones de ese país

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Por Esteban Valverde
Camila Boza Duarte (Der) junto a una compañera de la Selección Sub-17 de Nicaragua que disputa el premundial en Costa Rica.
Camila Boza Duarte (Der) junto a una compañera de la Selección Sub-17 de Nicaragua que disputa el premundial en Costa Rica. (Cortes/Cortesía)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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