Así habló Keylor Navas luego del gol que le anotó Sergio Ramos

Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron previo al duelo entre Pumas y Monterrey. Fotografía: ESPN

Keylor Navas dio a conocer sus sensaciones luego del empate 1 a 1 entre Pumas y Monterrey.

El arquero tico fue protagonista de una acción que impactó el fútbol mexicano: el penal que le marcó Sergio Ramos, su excompañero en el Real Madrid.

Keylor explicó que el resultado no es malo, aunque él es claro que querían los tres puntos.

“La verdad estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo. Vinimos a ganar, a presionar arriba, pero lamentablemente no se dio; ahora un punto tampoco es malo porque es un gran equipo el que está al frente, una gran afición”, puntualizó.

Navas se refirió que sacarle una unidad a Monterrey no es sencillo, sobre todo porque Los Rayados son de los mejores de la Liga MX y eso se ve reflejado en la clasificación, donde están en el tercer lugar.

A Keylor también le preguntaron en declaraciones que hizo públicas el sitio MedioTiempo por el mano a mano con Ramos.

“Es extraño (enfrentar a Sergio Ramos), pero al final somos hermanos fuera y dentro de la cancha. Queremos que los equipos en los que estamos ganen y eso lo sabemos y lo tenemos clarísimo”, finalizó.

LEA MÁS: Vea cómo Sergio Ramos le marcó a Keylor Navas

Keylor Navas y Pumas volverán a la acción a mitad de semana, cuando choquen contra Atlético San Luis a las 9:05 p. m.