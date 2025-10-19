Vea cómo Sergio Ramos le marcó a Keylor Navas

El cierre del primer tiempo entre Pumas y Monterrey contó con emociones, al punto que Pumas logró ponerse arriba en el marcador, pero rápidamente Monterrey consiguió igualar por medio de un penal que marcó Sergio Ramos.

El defensor español le marcó a Keylor Navas, los dos exjugadores del Real Madrid y el PSG tuvieron un duelo frente a frente que ganó el europeo.