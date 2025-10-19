Vea cómo Sergio Ramos le marcó a Keylor Navas

El cierre del primer tiempo entre Pumas y Monterrey contó con emociones, al punto que Pumas logró ponerse arriba en el marcador, pero rápidamente Monterrey consiguió igualar por medio de un penal que marcó Sergio Ramos.
El defensor español le marcó a Keylor Navas, los dos exjugadores del Real Madrid y el PSG tuvieron un duelo frente a frente que ganó el europeo.
Y en lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el GOL que les debía.Ⓜ️🤠— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2025
Sergio Ramos anotándole a Keylor Navas... ¡En efecto, es pura Liga BBVA MX! 🚬#LaLigaDeLaAfición✨ | #Jornada13 | #AP25pic.twitter.com/jgQ7Yu3xo4