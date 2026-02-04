Así fueron los cuatro goles que recibió Keylor Navas de parte de San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf

Keylor Navas vivió un regreso a la Copa de Campeones de la Concacaf complejo.

Keylor Navas vivió un segundo tiempo complicado con Pumas ante San Diego FC.

El plantel del nacional recibió tres anotaciones y perdió la ventaja, hasta caer con marcador final de 4-1 en este duelo correspondiente a la ida por la serie de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tres dianas que recibió Keylor Navas fueron por táctica fija, donde el nacional no pudo reaccionar y la cuarta fue una jugada en la que la defensiva no pudo resolver.

Cuarto gol:

San Diego FC nets four goals in under 20 minutes! 🤯 pic.twitter.com/QALRLRDB1U — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Tercer gol:

Alex Mighten adds the third for San Diego FC! pic.twitter.com/inS7tIkniu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Segundo gol:

Set-piece execution pays off! 💥 pic.twitter.com/5hsAEhCAhc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Primer gol: