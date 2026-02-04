Así fueron los cuatro goles que recibió Keylor Navas de parte de San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf

Keylor Navas vivió un segundo tiempo complicado con Pumas ante San Diego FC.
El plantel del nacional recibió tres anotaciones y perdió la ventaja, hasta caer con marcador final de 4-1 en este duelo correspondiente a la ida por la serie de la Copa de Campeones de Concacaf.
Tres dianas que recibió Keylor Navas fueron por táctica fija, donde el nacional no pudo reaccionar y la cuarta fue una jugada en la que la defensiva no pudo resolver.
Cuarto gol:
San Diego FC nets four goals in under 20 minutes! 🤯 pic.twitter.com/QALRLRDB1U— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026
Tercer gol:
Alex Mighten adds the third for San Diego FC! pic.twitter.com/inS7tIkniu— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026
Segundo gol:
Set-piece execution pays off! 💥 pic.twitter.com/5hsAEhCAhc— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026
Primer gol:
Manu Duah makes it 1-1 with a powerful header! 👊 pic.twitter.com/G5NNwhLxoI— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026